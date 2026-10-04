Ιρλανδία – Ισραήλ: Ο αρχηγός των γηπεδούχων δεν έδωσε το χέρι στον Ισραηλινό κάπτεν (Video)

Ιρλανδία και Ισραήλ βρίσκονται σε ανοιχτή κόντρα. Ο Μπαζούνου αρνήθηκε να αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, λόγω των όσων συμβαίνουν στη Γάζα. Με τους συμπαίκτες του να αγωνίζονται με μαύρα περιβραχιόνια.

Το ματς των δύο ομάδων που διεξήχθη στη Σερβία, άρχισε με ένταση. Ο αρχηγός των Ιρλανδών, Κέλεχερ, αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον κάπτεν των Ισραηλινών, Πέρετζ.

Σε μια κίνηση που ήρθε να ρίξει κι άλλο… λάδι στη φωτιά. Δείτε το στιγμιότυπο: