ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ είχε αποβληθεί μετά το τέλος του αγώνα της Ένωσης με την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» και την Τρίτη (24/11) η UEFA ενημέρωσε και επίσημα για την ποινή του.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τιμωρία του Μαυριτανού χαφ για δύο αγωνιστικές και το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιώθηκε, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με την Κόμο, ανακοίνωσε πως η ποινή του παίκτη φτάνει τις δύο αγωνιστικές.

Αυτό σημαίνει πως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δεν θα δώσει το «παρών» στον αγώνα της Τρίτης (24/11) με την Κόμο στην Ιταλία, αλλά και αυτόν απέναντι στην Γαλατάσαραϊ στη Νέα Φιλαδέλφεια.