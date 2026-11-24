Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τις δύο σημαντικές αναμετρήσεις με τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία (29/11, 19:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο πλαίσιο της Media Day, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η «γαλανόλευκη», στη διαχείριση της πίεσης, αλλά και στο ενδεχόμενο να μείνει εκτός της τελικής φάσης της διοργάνωσης. Ο διεθνής φόργουορντ υπογράμμισε πως η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, χωρίς να σκέφτεται πιθανά αρνητικά σενάρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο:

Για τα δύο απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν: «Όπως κάνουμε πάντα, στόχος μας είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στην αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας. Προχωράμε βήμα-βήμα».

Για τις διαφορές στην προετοιμασία το καλοκαίρι και στα χειμερινά "παράθυρα": «Πιστεύω πως και οι δύο περίοδοι έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Το καλοκαίρι τα πράγματα είναι κάπως πιο εύκολα, καθώς συγκεντρώνεται περίπου το 90% της ομάδας. Τον χειμώνα, αντίθετα, παίζουν ρόλο η ηλικία των παικτών και οι τραυματισμοί, με αποτέλεσμα η διαδικασία να γίνεται πιο δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό».

Για την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας και την πίεση που υπάρχει: «Αυτή την περίοδο όλοι αγωνιζόμαστε στους συλλόγους μας, όπου υπάρχει πίεση, όπως φυσικά υπάρχει και στην Εθνική. Είναι λογικό οι παίκτες να αισθάνονται αυτή την πίεση, ωστόσο εγώ το βλέπω διαφορετικά. Θεωρώ πως το σημαντικότερο είναι να αφήσουμε στην άκρη όλα τα υπόλοιπα και να επικεντρωθούμε στο πώς θα μπούμε στο γήπεδο, ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Τίποτα περισσότερο».

Για το ενδεχόμενο ενός ιστορικού αποκλεισμού και το επιπλέον βάρος που μπορεί να δημιουργήσει: «Εντάξει, γίνεται λόγος για ιστορικούς λόγους... Πέρυσι κατακτήσαμε ένα μετάλλιο, το οποίο χαρακτηρίσαμε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία μας εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό που προέχει τώρα, όμως, είναι να μη σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Αυτό που αναφέρατε είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.

Η μοναδική μας σκέψη πρέπει να είναι το πώς θα παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα στο γήπεδο. Αν αρχίσω να σκέφτομαι, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, τι θα συμβεί σε περίπτωση αποκλεισμού, τότε θα χάσω τη συγκέντρωσή μου και τον εαυτό μου.

Ό,τι κι αν συμβεί, υπάρχει μια νέα γενιά που μας παρακολουθεί και αντλεί έμπνευση από εμάς. Βλέπει τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε, όπως συνέβη στην Ισπανία, στο ΟΑΚΑ, αλλά και σε εκατοντάδες άλλους αγώνες από το 2000 και μετά. Εγώ βρίσκομαι στην Εθνική από το 2016, όταν συμμετείχαμε στο Προολυμπιακό Τουρνουά. Συμπληρώνω δέκα χρόνια».

Για όσα χρειάζεται να κάνει η Εθνική στα επόμενα παιχνίδια: «Χρειαζόμαστε πλάνο, σκληρή δουλειά και λίγη τύχη. Πάντα χρειάζεται και λίγη τύχη, σωστά; Πάνω απ' όλα, όμως, πρέπει να έχουμε πλάνο, να δουλέψουμε σκληρά και να εφαρμόσουμε πιστά όσα έχουμε σχεδιάσει, όπως κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια».