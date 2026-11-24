Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Γεωργία στο «Telekom Center», το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο GM της «γαλανόλευκης», Νίκος Ζήσης, μίλησε στη Media Day πριν από την αναμέτρηση, τονίζοντας πως όλοι στην ομάδα είναι ενωμένοι και προσηλωμένοι στον στόχο της πρόκρισης. Παράλληλα, στάθηκε στις δυσκολίες της διαδικασίας των «παραθύρων» και χαρακτήρισε το παιχνίδι με τη Γεωργία ιδιαίτερα σημαντικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Ζήσης:

«Σε σχέση με την τελευταία φορά στο παράθυρο του Αυγούστου έχουν υπάρξει πολύ σοβαρές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τον στόχο μας να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Είναι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που νιώθουμε να εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Να ξέρει όλος ο κόσμος ότι θα είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να πετύχουμε τον στόχο μας.

Η διαδικασία των παραθύρων είναι δύσκολη. Είναι μία διαδικασία που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν είσαι στην Εθνική πάντα έχεις πίεση. Όλοι έχουν ένα σκοπό η ομάδα να πετυχαίνει.

Το πιο σημαντικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να βλέπεις το κάθε ματς ξεχωριστά. Το ματς με τη Γεωργία είναι τελικός. Είμαστε ένα τιμ που είμαστε χρόνια μαζί ενωμένοι, αποφασισμένοι. Αφοσιωνόμαστε πλήρως στην Εθνική. Την αγαπάμε, την υπηρετούμε και θέλουμε το καλύτερο για αυτή».