Η υψηλή ωρολογοποιία και η περιπέτεια δεν είναι απαραίτητο ότι συναντιούνται συχνά, καθώς όταν μιλάμε για περίπλοκους μηχανισμούς και σπάνια ρολόγια, φανταζόμαστε μια προσεγμένη συλλογή και έναν ιδιοκτήτη που σκέφτεται δύο φορές πριν τα βγάλει από το κουτί τους. Η H. Moser & Cie. έχει διαφορετική άποψη.

Η ανεξάρτητη ελβετική ωρολογοποιία παρουσιάζει το νέο Pioneer Tourbillon «Arctic Fizz», ένα πολυτελές sport watch που συνδυάζει την τεχνική πολυπλοκότητα της υψηλής ωρολογοποιίας με την ανθεκτικότητα που απαιτεί η καθημερινότητα. Με λίγα λόγια, ένα ρολόι που μπορεί να σταθεί εξίσου καλά σε μια απαιτητική περιπέτεια όσο και σε ένα προσεγμένο outfit στην πόλη.

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Τιτάνιο, Arctic Blue και μια ξεχωριστή αισθητική

Το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει είναι η κάσα των 40 χιλιοστών, η οποία είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο. Το συγκεκριμένο υλικό προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό χαμηλού βάρους και ανθεκτικότητας, ενώ συνοδεύεται από περιστρεφόμενη στεφάνη μονής κατεύθυνσης και ενσωματωμένο μπρασελέ από το ίδιο υλικό.

Το στοιχείο, ωστόσο, που τραβάει αμέσως το βλέμμα είναι το καντράν, με την απόχρωση Arctic Blue να διαθέτει μια ιδιαίτερη frosted υφή, με το μπλε να αποκτά σταδιακά βαθύτερους τόνους προς τις άκρες.

Η H. Moser & Cie. επέλεξε επίσης να αφαιρέσει την ένδειξη της ώρας στις έξι, δημιουργώντας ένα ανοιχτό παράθυρο που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να παρατηρεί μέρος της μηχανικής σύνθεσης. Γιατί, όταν διαθέτεις έναν τόσο ιδιαίτερο μηχανισμό, δεν υπάρχει λόγος να τον κρατάς κρυφό.

Ο μηχανισμός που κλέβει την παράσταση

Το Pioneer Tourbillon Arctic Fizz διαθέτει double-hairspring tourbillon, μια ιδιαίτερα απαιτητική ωρολογοποιητική κατασκευή που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τεχνικής προσέγγισης της ελβετικής εταιρείας.

Το tourbillon είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς μηχανισμούς της παραδοσιακής ωρολογοποιίας, καθώς σχεδιάστηκε για να περιορίζει τις επιδράσεις της βαρύτητας στην ακρίβεια ενός μηχανικού ρολογιού. Στην προκειμένη περίπτωση, η χρήση δύο ελατηρίων ταλάντωσης (hairsprings) προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην κατασκευή, με στόχο τη βελτιωμένη ισορροπία και ακρίβεια.

Ο μηχανισμός βρίσκεται στο κάτω μέρος του καντράν και αποτελεί το επίκεντρο της συνολικής σχεδίασης, σαν μια λεπτομέρεια από εκείνες που εκτιμάς ακόμη περισσότερο όταν γνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τους δείκτες.

Μόνο 100 κομμάτια για τους λίγους και εκλεκτούς

Το νέο Pioneer Tourbillon Arctic Fizz δεν προορίζεται για μαζική παραγωγή, καθώς η Moser & Cie. θα κατασκευάσει μόλις 100 κομμάτια, διατηρώντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα της συλλογής.

Η τιμή του ανέρχεται περίπου στα 65.000 δολάρια, τοποθετώντας το ξεκάθαρα στην κατηγορία των πολυτελών ρολογιών υψηλής ωρολογοποιίας. Δεν πρόκειται, άλλωστε, για ένα ακόμη εντυπωσιακό αξεσουάρ που απλώς συμπληρώνει την εμφάνιση. Είναι μια σύνθετη μηχανική δημιουργία, στην οποία το design, τα υλικά και η τεχνογνωσία συνυπάρχουν με έναν αρκετά ξεχωριστό τρόπο.