Ο James Bond έχει ορισμένες αδυναμίες που δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Τα καλοραμμένα κοστούμια, τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα, τα ακριβά ποτά και, φυσικά, τα πολυτελή ρολόγια. Από την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, το 1962, ο 007 έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλά από υψηλή ωρολογοποιία. Τώρα, όμως, που ο Robert Pattinson αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο, μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξει και το ρολόι του;

Η σχέση του Bond με τα ρολόγια έχει γράψει τη δική της ιστορία

Ο Sean Connery, στην πρώτη του εμφάνιση ως πράκτορας 007 στο Dr. No (1962), φορούσε ένα Rolex Submariner, δημιουργώντας έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς συνδυασμούς κινηματογράφου και υψηλής ωρολογοποιίας. Η Rolex παρέμεινε συνδεδεμένη με τον χαρακτήρα για αρκετά χρόνια, ενώ πέρασαν από τον καρπό του και μοντέλα άλλων εταιρειών, όπως οι Seiko και TAG Heuer.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 1995, όταν ο Pierce Brosnan ανέλαβε τον ρόλο στο GoldenEye και από εκείνη τη στιγμή, η Omega έγινε ο επίσημος ωρολογιακός συνοδοιπόρος του James Bond, με το Seamaster να εξελίσσεται σε αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας του.

Η ενδυματολόγος της ταινίας, Lindy Hemming, θεωρούσε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ταίριαζε ιδανικά στον χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και το παρελθόν του Bond ως αξιωματικού του Βασιλικού Ναυτικού στα μυθιστορήματα του Ian Fleming.

Η συνεργασία συνεχίστηκε σε ολόκληρη την εποχή του Brosnan και πέρασε αυτούσια στον Daniel Craig. Από το Casino Royale μέχρι το No Time to Die (2021), το Omega Seamaster βρέθηκε σταθερά στον καρπό του Βρετανού ηθοποιού, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξεσουάρ της σύγχρονης εποχής του 007.

Πώς αλλάζει την εξίσωση ο Robert Pattinson;

Ο νέος James Bond έχει ήδη μια σημαντική σχέση με τον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας, καθώς η Jaeger-LeCoultre τον ανακοίνωσε ως Global Brand Ambassador και η συνεργασία αυτή δημιουργεί αυτομάτως μια νέα συνθήκη, που θα μπορούσε άνετα να σημάνει και αλλαγή πλεύσης της όσον αφορά το αγαπημένο αξεσουάρ του 007 μετά Walther PPK. Δηλαδή το Omega.

Photo courtesy of Jaeger-LeCoultre

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ή ενημέρωση ότι η Omega και ο James Bond θα χωρίσουν τους δρόμους τους. Άλλωστε, οι συνεργασίες αυτού του επιπέδου αποτελούν συνήθως μακροχρόνιες συμφωνίες, οι οποίες δεν αλλάζουν απαραίτητα επειδή ένας ηθοποιός αναλαμβάνει έναν νέο κινηματογραφικό ρόλο. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ώστε να γεννά συζητήσεις.

https://www.instagram.com/p/Df0imjWDdo2/

Υπάρχει, μάλιστα, και μια ακόμη λεπτομέρεια που κάνει το ενδεχόμενο Jaeger-LeCoultre ιδιαίτερα ελκυστικό. Αν η νέα κινηματογραφική προσέγγιση θελήσει να επιστρέψει στις ρίζες του χαρακτήρα, με μια ιστορία που θα εξερευνά τις πρώτες περιπέτειες του Bond, τότε το εμβληματικό Reverso θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιλογή. Με το χαρακτηριστικό αναστρέψιμο περίβλημά του και την Art Deco αισθητική του, διαθέτει όλη εκείνη τη διαχρονική κομψότητα που ταιριάζει σε έναν πράκτορα της MI6.

Μέχρι να μάθουμε τι θα φοράει ο Robert Pattinson στη νέα του περιπέτεια, μπορούμε απλώς να κάνουμε τις δικές μας προβλέψεις και εικασίες. Ένα πράγμα, πάντως, είναι το μόνο σίγουρο. Ο James Bond δεν πρόκειται να χάσει το στυλ του.

Απλώς το ερώτημα είναι ποια ελβετική υπογραφή θα φορά στον καρπό του.