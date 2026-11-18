Η ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια ήρθε να επιβεβαιώσει πως ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Η δεύτερη συνεχόμενη απώλεια στην EuroLeague, μετά από εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, είχε μάλιστα και μια επιπλέον συνέπεια, καθώς οι «πράσινοι» υποχώρησαν για πρώτη φορά φέτος από την κορυφή της βαθμολογίας.

Το αποτέλεσμα, όμως, είναι ίσως το μικρότερο από τα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους παίκτες του. Γιατί η εικόνα της ομάδας στην Ιταλία ανέδειξε ξανά αδυναμίες που δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά και, κυρίως, δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν χωρίς απάντηση.

Ο Παναθηναϊκός έχασε κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ, επιτρέποντας στη Βίρτους να ανανεώσει 17 επιθέσεις μέσα από τα επιθετικά της ριμπάουντ και να πάρει 19 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μόνο την ατομική ικανότητα κάποιου παίκτη να πάρει ένα ριμπάουντ, αλλά συνολικά τη λειτουργία της ομάδας. Η αδυναμία να εξασφαλίσει την κατοχή μετά από μια καλή αμυντική προσπάθεια ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό όσα έχουν προηγηθεί.

Την ίδια στιγμή, οι δύο ψηλοί της ιταλικής ομάδας, ο Ντιούφ και ο Ντιαρά, κυριάρχησαν απέναντι στους Λεσόρ και Μήτογλου, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους και 16 ριμπάουντ συνολικά. Μια επίδοση που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κοντά στο καλάθι.

Δεν ήταν, όμως, μόνο τα ριμπάουντ. Τα εύκολα λάθη αποτέλεσαν ακόμη ένα σημαντικό αγκάθι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν οι «πράσινοι» υπέπεσαν στα 10 από τα 13 συνολικά. Λάθη που δεν προέκυψαν απαραίτητα από την πίεση του αντιπάλου, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις από κακές επιλογές και έλλειψη καθαρού μυαλού, με το συνολικό κόστος να φτάνει τους 21 πόντους.

Και αν στο πρώτο μέρος το πρόβλημα ήταν η διαχείριση της μπάλας, στην τελευταία περίοδο εμφανίστηκε ξανά η έλλειψη συγκέντρωσης και η αδυναμία να παρθούν οι σωστές αποφάσεις στην επίθεση. Σε ένα σημείο που απαιτούσε ψυχραιμία, υπομονή και σωστή εκτέλεση, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τις απαντήσεις. Έχασε τον έλεγχο, δεν βρήκε τις συνεργασίες που χρειαζόταν και επέτρεψε στη Βίρτους να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του.

Το ανησυχητικό είναι πως όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Είναι προβλήματα που συνοδεύουν τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα και εμφανίζονται με διαφορετική μορφή από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η αστάθεια στην αμυντική λειτουργία, τα χαμένα ριμπάουντ, τα λάθη, η έλλειψη επικοινωνίας και οι κακές επιθετικές αποφάσεις συνθέτουν μια εικόνα που πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Και εδώ είναι που χρειάζεται να γίνει μια σημαντική διευκρίνιση: Μια μεταγραφή σέντερ δεν πρόκειται να λύσει από μόνη της όλα τα προβλήματα. Είναι δεδομένο πως αρκετός κόσμος θεωρεί ότι λείπει ένας ακόμη ψηλός από το ρόστερ, ο οποίος θα δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο βάθος στη γραμμή των ψηλών.

Και πράγματι υπάρχει χώρος για μια τέτοια προσθήκη, από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται ο Φαλ και ο Γιαμπουσέλε δεν έχει δείξει πως μπορεί να δώσει όσα λείπουν στη συγκεκριμένη θέση. Ομως θα ήταν λάθος να θεωρηθεί πως αυτή αποτελεί τη μοναδική ή την πιο ουσιαστική λύση.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πρωτίστως να βρει τους σωστούς ρόλους, να αποκτήσει καλύτερη επικοινωνία στο παρκέ και να λειτουργήσει περισσότερο ως σύνολο. Να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί την μπάλα, να αποκτήσει μεγαλύτερη συνέπεια στις επιθετικές συνεργασίες και να περιορίσει τις βιαστικές επιλογές. Να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση στην άμυνα, μεγαλύτερη διάθεση για ομαδική δουλειά στο ριμπάουντ και, κυρίως, να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να βρίσκει συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες.

Η συγκέντρωση, το καθαρό μυαλό και η επικοινωνία είναι τρία στοιχεία που λείπουν εμφανώς από το παιχνίδι του το τελευταίο διάστημα. Και αυτά δεν αγοράζονται με μια μεταγραφή. Χτίζονται μέσα από τη δουλειά, την καθημερινότητα και την εμπιστοσύνη στους ρόλους που καλείται να έχει κάθε παίκτης.

Η αναμέτρηση με τη Βίρτους πρέπει, λοιπόν, να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια. Για όσαδεν πρέπει να επαναληφθούν. Και μάλιστα γρήγορα, καθώς το πρόγραμμα γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό, με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας την Πέμπτη (19/11) να αποτελεί την επόμενη μεγάλη δοκιμασία.

Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα, το βάθος και τις προσωπικότητες για να επιστρέψει στο επίπεδο που μπορεί να παίξει. Αυτό που χρειάζεται, όμως, είναι να βρει ξανά τη συνοχή του. Γιατί σε αυτή την EuroLeague κανείς δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο ταλέντο του και να περιμένει ότι θα κερδίζει. Και αν οι «πράσινοι» θέλουν να παραμείνουν πραγματικοί διεκδικητές της κορυφής, πρέπει πρώτα να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Πριν αυτά γίνουν μεγαλύτερα...

ΥΓ. Ξύπνησαν φαντάσματα στην Μπολόνια. Η παρουσία του Τζόρντι Μπερτομέου στο Paladozza συνοδεύτηκε από μία κάκιστη διαιτησία από τον Ζαμοΐσκι. Ο Πολωνός ρέφερι πήρε πάνω του όλες τις καθοριστικές αποφάσεις του ματς και τις έκρινε όλες υπέρ της Βίρτους. Ειδικά δύο φάουλ του Γιαμπουσέλε σε νεκρό χρόνο, αλλά και η τεχνική ποινή στον πάγκο, θύμισαν... άλλες εποχές.