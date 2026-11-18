Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού:

«Ο κόσμος δίνει μεγάλο κίνητρο στους παίκτες. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι. Τα ριμπάουντ μας βοήθησαν πολύ στο να πάρουμε τη νίκη.

Τα τρίτα δεκάλεπτα για εμάς δεν είναι καλά γενικά και δε θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να ξεκινάει καλά εκεί. Ματσάραμε την πίεση του Παναθηναϊκού σε εκείνο το σημείο και αντέξαμε.

Ηταν εκπληκτικός ο Ντιαρά. Και ο Ντιούφ έπαιξε τρομερά. Κάναμε μια ομαδική νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε».