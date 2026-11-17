Με... τρελή ανατροπή και τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει με πέναλτι στο 90'+5 η Νορβηγία μετέτρεψε το εις βάρος της 0-2 από τη Δανία σε 3-2 και στην ισοβαθμία με τους «βίκινγκ» στους 9 βαθμούς ήταν εκείνη που πήρε το δεύτερο εισιτήριο μετά την Πορτογαλία για τους προημιτελικούς του Nationw League.

Οι Ίβηρες, χρειάστηκαν την ανατροπή για να φύγουν νικητές απέναντι στην Ουαλία με 3-2 και να φτάσουν στην 5η τους νίκη στους ομίλους.

Μέσω των μπαράζ θα διεκδικήσει η Ιρλανδία την πρόκρισή της στη League A, καθώς επικράτησε με 2-0 του Κόσοβου με δύο γκολ-πέναλτι του Πάροτ και στο φινάλε των ομίλων του Nations League πήρε τη δεύτερη θέση του 3ου ομίλου της League B.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League:

LEAGUE A

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Γαλλία-Τουρκία 2-1

Βέλγιο-Ιταλία 4-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Γαλλία 13 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Βέλγιο 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ιταλία 10

Τουρκία 0 --Υποβιβασμός

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Γερμανία-Ολλανδία 5-0

ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Γερμανία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ολλανδία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ελλάδα 11

Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ισπανία-Αγγλία 2-3

Κροατία-Τσεχία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Αγγλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ισπανία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Κροατία 6

Τσεχία 0 --Υποβιβασμός

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Δανία-Νορβηγία 2-3

Ουαλία-Πορτογαλία 2-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Πορτογαλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Νορβηγία 9 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Δανία 9

Ουαλία 3

LEAGUE B

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ελβετία-Σκωτία 4-0

Σκόπια-Σλοβενία 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ελβετία 16 --Προβιβάστηκε στη League A

Σλοβενία 8 --Play Offs

Σκωτία 7

Σκόπια 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ουκρανία-Γεωργία 1-0

Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Βόρεια Ιρλανδία 12 --Προβιβάστηκε στη League A

Ουγγαρία 11 --Playoffs

Ουκρανία 7

Γεωργία 2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ισραήλ-Αυστρία 1-1

Ιρλανδία-Κόσοβο 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Αυστρία 12 --Προβιβάστηκε στη League A

Ιρλανδία 8 --PlayOffs

Κόσοβο 6

Ισραήλ 4

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Βοσνία-Ρουμανία 2-1

Πολωνία-Σουηδία 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Σουηδία 14 --Προβιβάστηκε στη League A

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 11 --PlayOffs

Πολωνία 5

Ρουμανία 3

LEAGUE C

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Φινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2

Λευκορωσία-Αλβανία 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Αλβανία 15 --Προβιβάστηκε στη League B

Λευκορωσία 10 --Play Offs

Φινλανδία 10

Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Λετονία-Αρμενία 0-0

Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μαυροβούνιο 16 --Προβιβάστηκε στη League B

Κύπρος 8 --Play Offs

Αρμενία 6

Λετονία 2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Νησιά Φαρόε-Μολδαβία 1-0

Καζακστάν-Σλοβακία 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Σλοβακία 12 --Προβιβάστηκε στη League Β

Νησιά Φαρόε 8 --Play Offs

Μολδαβία 7

Καζακστάν 3

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ισλανδία-Λουξεμβούργο 3-0

Εσθονία-Βουλγαρία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ισλανδία 14 --Προβιβάστηκε στη League B

Εσθονία 12 --Playoffs

Βουλγαρία 4

Λουξεμβούργο 3

LEAGUE D

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Γιβραλτάρ-Μάλτα 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μάλτα 8

Ανδόρα 4

Γιβραλτάρ 3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Λιθουανία-Λιχτενστάιν 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Αζερμπαϊτζάν 8

Λιθουανία 7

Λιχτενστάιν 1