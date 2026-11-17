Η εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της Μαυριτανίας με 3-1 από την Μπουρκίνα Φάσο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τον Καμαρά να ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό. Στο 27', ο Λασινά Τραορέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντάς της σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο.

Η Μαυριτανία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στο 75' με τον Ντιαντιέ, ωστόσο η Μπουρκίνα Φάσο «κλείδωσε» τη νίκη στο 89ο λεπτό, όταν ο Καμπορέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Ο εξτρέμ της ΑΕΚ αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο και είχε θετική παρουσία, καταγράφοντας πέντε τελικές προσπάθειες, 20/24 επιτυχημένες πάσες και δύο επιτυχημένες ντρίμπλες σε τέσσερις προσπάθειες.

Μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η Μαυριτανία βρίσκεται στην τρίτη θέση του 6ου ομίλου, με την ήττα από την Μπουρκίνα Φάσο να τη θέτει και μαθηματικά εκτός της τελικής φάσης της διοργάνωσης.