Έπειτα από εννέα συνεχόμενες ήττες στην EuroLeague, η ώρα για να «χαμογελάσει» και πάλι η Αρμάνι έφτασε, καθώς η ομάδα του Μιλάνου επικράτησε με 91-77 του Ερυθρού Αστέρα στην έδρα της για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτίωσε το ρεκόρ της στο 2-10 και ξεκόλλησε μετά από αρκετό καιρό από τον «πάτο» της βαθμολογίας.

Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας δεν μπόρεσε να ματσάρει την ενέργεια των γηπεδούχων και «υποχώρησε» στο 7-5.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι με μεστή εμφάνιση και επιθετική πολυφωνία με πέντε παίκτες διψήφιους πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα με σχετική ευκολία στο φινάλε.

Κορυφαίος από πλευράς Αρμάνι ήταν ο Μπολμάρο με 15 πόντους, ενώ οι Τόμπσον και Μπερνέλ πρόσθεσαν από 12 πόντους έκαστος.

Στην αντίπερα όχθη, για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ξεχώρισε ο Τάισον Κάρτερ με 21 πόντους, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, χωρίς ωστόσο να είναι αρκετά για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-44, 66-61, 91-77.

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