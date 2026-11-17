Η Εθνική Ελπίδων πέτυχε τον μεγάλο της στόχο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 μέσα από τη διαδικασία των μπαράζ, όπου ξεπέρασε το εμπόδιο της μαχητικής Ισλανδίας.

Η «γαλανόλευκη» θα δώσει το «παρών» από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κλήρωση της 26ης Νοεμβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου, ώστε η Ελλάδα να μάθει τους αντιπάλους της στη φάση των ομίλων.

Στην τελική φάση θα συμμετάσχουν 16 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ. Την πρόκριση στα προημιτελικά θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.

Πριν από τη διεξαγωγή των μπαράζ, 12 εθνικές ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη διοργάνωση. Πρόκειται για τις διοργανώτριες Σερβία και Αλβανία, την καλύτερη δεύτερη Πολωνία, καθώς και τις πρώτες των υπόλοιπων ομίλων: Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Κροατία, Γερμανία, Ισπανία και Αγγλία.

Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια διεκδίκησαν μέσω μπαράζ οι ομάδες που είχαν καταλάβει τη δεύτερη θέση στους ομίλους τους, με εξαίρεση την Πολωνία. Η Ελλάδα έγινε η πρώτη που εξασφάλισε την πρόκριση, ενώ την Τρίτη (17/11) κρίθηκαν και τα υπόλοιπα τρία εισιτήρια.

Η Τσεχία αναδείχθηκε ισόπαλη με την Τουρκία και προκρίθηκε στην τελική φάση με συνολικό σκορ 2-1. Η Ολλανδία λίγο έλειψε να αποκλειστεί από τη Δανία, ωστόσο πήρε το εισιτήριο παρά την εντός έδρας ήττα με 3-2. Τέλος, η Φινλανδία, αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στην παράταση απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, βρήκε το γκολ που χρειαζόταν και εξασφάλισε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2.

Οι αγώνες μπαράζ

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Ισλανδία 5-4 πέν., 1-1 κ.δ. (2-2)

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Τσεχία - Τουρκία 1-1 (2-1)

Ολλανδία - Δανία 2-3 (5-3)

Βόρεια Ιρλανδία - Φινλανδία 2-2 (2-3)

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων