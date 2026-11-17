Ο Πιέρο Χινκαπιέ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ, παρατείνοντας την παραμονή του στο βόρειο Λονδίνο κατά 12 μήνες, έως το 2032, ενώ η νέα συμφωνία προβλέπει και βελτιωμένες οικονομικές απολαβές.

Η μεταγραφή του 24χρονου αμυντικού από το Εκουαδόρ έγινε μόνιμη το περασμένο καλοκαίρι, μετά τον αρχικό δανεισμό του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Χινκαπιέ αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της Premier League και έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League. Την προηγούμενη σεζόν κατέγραψε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει ήδη αγωνιστεί εννέα φορές, με τις πέντε εξ αυτών να είναι στο πρωτάθλημα.