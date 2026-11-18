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Δύο πράγματα έπρεπε να προσέξει ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους των 5 συνεχόμενων ηττών. Τα λάθη του και τα ριμπάουντ.

Και στους δύο τομείς οι «πράσινοι» ήταν ανεπαρκής και πάλι, με την ιταλική ομάδα να φτάνει σε μια σημαντική νίκη με 84-79, τη στιγμή που το Τριφύλλι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας με το 8-4 ρεκόρ.

Οι γηπεδούχοι πήραν 19 πόντους από τα 17 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε 13 λάθη, τα 10 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είχε κάκιστες επιλογές στην επίθεση στην τέταρτη περίοδο.

Ντιούφ και Ντιαρά έκαναν πάρτι στην πράσινη ρακέτα, ενώ οι Καρ, Φρέιζερ και Μπέλο ήταν καθοριστικοί στην τέταρτη περίοδο για τη Βίρτους.

Από τον Παναθηναϊκό ο Ναν είχε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά κανείς άλλος δεν είχε σταθερά επίπεδα απόδοσης καθόλη τη διάρκεια του ματς.

Και μέσα σε όλα ο Παναθηναϊκός είχε να διαχειριστεί και τον Ζαμοίλσκι ο οποίος στις τελευταίες φάσεις έβλεπε μόνο... γηπεδούχους. Από το τζάμπολ των 0.3 δευτερολέπτων για τη Βίρτους που πρόλαβε να χρεώσει με φάουλ τους "πράσινους", την τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού γιατί οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς ζήτησαν από τους διαιτητές να πάνε στο IRS και όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις των τελευταίων λεπτών που κατέληξαν στην ομάδα του Μούμπρου.

Πλέον, οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στο Κάουνας για ένα ακόμα δύσκολο εκτός έδρας ματς.

Μπήκε με μυαλό, αλλά το... έχασε

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρέταξε μια πεντάδα που δεν έχουμε ξαναδεί σε ξεκίνημα αγώνα, με τους Φρανσίσκο και Ναν μαζί στα γκαρντ, τους Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε στα φόργουορντ και τον Λεσόρ σέντερ. Με τον Γερμανό να κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και τον Φρανσίσκο να οργανώνει με τρεις ασίστ, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 0-6. Σε εκείνο το σημείο, όμως, εμφανίστηκαν τα προβλήματα που έχουν φέτος οι «πράσινοι», σε συνδυασμό με τα προτερήματα της Βίρτους.

Οι παίκτες του Τριφυλλιού έκαναν τρία λάθη σε ισάριθμες επιθέσεις, ενώ έχασαν και δύο ριμπάουντ στην άμυνα, για να έρθει το 6-6. Μετά το 10-10 του πρώτου 5λέπτου και το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, αλλά και την είσοδο των Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου, οι «πράσινοι» πήγαν στοχευμένα κοντά στο καλάθι και είτεκερδίζοντας φάουλ, είτε σκοράροντας ξαναπήραν προβάδισμα 6 πόντων (10-16). Μετά τον Ντιούφ, όμως, και ο Ντιαρά έκανε ζημιά στους φιλοξενούμενους κοντά στο καλάθι, με την Βίρτους να πλησιάζει στον πόντο με 5 σερί πόντους του Φρέιζερ (19-20), στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου η Βίρτους πήρε το πρώτο της προβάδισμα, αλλά με την επιστροφή των Γιαμπουσέλε, Ναν και Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε. Με τον Γάλλο φόργουορντ να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο της ομάδας του και τον συμπατριώτη του σέντερ να παίρνει μπάλες κοντά στο καλάθι, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 30-34. Τα λάθη, ωστόσο, επέστρεψαν στο... πράσινο ρεπερτόριο και η Βίρτους προσπέρασε (35-34). Ναν και Χέιζ-Ντέιβις έδωσαν λύσεις στην επίθεση για το 40-43 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Λάθη και ριμπάουντ τον πλήγωσαν

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ενέργεια και συγκέντρωση το δεύτερο ημίχρονο. Ο Φρανσίσκο χτύπησε τον Καρ στα πόδια για 5 σερί δικούς του πόντους, ενώ ο Ναν με τρίποντο έστειλε για πρώτη φορά την ομάδα του στο +8 (46-54). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η συγκέντρωση χάθηκε πάλι. Τα λάθη ξεκίνησαν, ο άποντος στο πρώτο μέρος Καρ βρήκε το χέρι του, ο Ντιαρά κυριάρχησε στη ρακέτα και η Βίρτους επέστρεψε (54-54). Οι αλλαγές του Ομπράντοβιτς δεν έδωσαν λύση και τα συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ έφεραν την Βίρτους για πρώτη φορά στο +4 (60-56) στο τέλος της τρίτης περιόδου, με τους πράσινους να έχουν μόλις ένα καλάθι σε 7 λεπτά μετά το +8.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με 8 σερί πόντους του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό (62-64), αλλά ένα τρίποντο του Φρέιζερ και φάουλ του αρχηγού μετά το σουτ, έδωσε 4 πόντους στη Βίρτους (66-64). Οι «πράσινες» επιθέσεις ήταν κακές και ο Φρέιζερ έστειλε την ομάδα του ξανά στο +4, με 7 λεπτά να απομένουν. Ο Ομπράντοβιτς έριξε στο παρκέ τους Φρανσίσκο, Ναν, Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ για το τελευταίο 5λεπτο του αγώνα, αλλά η αστοχία συνεχίστηκε. Η Βίρτους ξέφυγε για πρώτη φορά στο +5 (71-66) με 4 λεπτά να απομένουν. Μπόνγκα και Ναν μείωσαν (73-71).

Τα λάθη του τριφυλλιού, όμως, συνεχίστηκαν και αποκορύφωμα πως έγινε φάουλ μετά από τζάμπολ με 3 δέκατα του δευτερολέπτου να απομένουν για τη Βίρτους, ενώ οι πράσινοι χρεώθηκαν και με τεχνική ποινή. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις βολές για τους Ιταλούς που ξέφυγαν με 76-71 με 3 λεπτά να απομένουν. Η Βίρτους βρέθηκε και στο +7 (79-72), αλλά Ναν και Λεσόρ μείωσαν στο δίποντο (79-77), με 1:12 για το τέλος.

Ένα ακόμα χαμένο ριμπάουντ, όμως, έβαλε οριστικό τέλος στις πράσινες ελπίδες, με τον Καρ να στέλνει την ομάδα του στο +4 (81-77) με 36,8 δεύτερα να απομένουν. Τα οποία δεν ήταν αρκετά για να αλλάξει το παραμικρό.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79.

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