Η Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε με ένα σημαντικό διπλό από τη Βιτόρια, καθώς επικράτησε με 85-82 της Μπασκόνια για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών που είχε στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρήκε σημαντικές επιθετικές βοήθειες από τους Μπράιαντ και Μίτσιτς, πανηγυρίζοντας μια νίκη που είχε ανάγκη. Έτσι, ανέβηκε στο 7-5, ενώ οι Βάσκοι παρέμειναν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-11.

Πρώτος σκόρερ για την Χάποελ ήταν ο Τάι Οντιάσε, με τον πρώην παίκτη του Λαυρίου να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Μπράιαντ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ μεγάλο παιχνίδι έκανε και ο Μίσιτς με 14 πόντους και 8 ασίστ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Στιούαρτ (15π., 3ριμπ) και Καμένιας (12π., 12 ριμπ.) κουβάλησαν τη Μπασκόνια επιθετικά, δίχως να αποτρέψουν την ήττα για το σύνολο του Βέλιμιρ Περάσοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 33-26, 48-44, 71-64, 82-85.

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