Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, καθώς ηττήθηκε από τη Βίρτους στην Μπολόνια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 8-4, μετρώντας πλέον δύο διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση και τρεις στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Στην αντίπερα όχθη, η Βίρτους πανηγύρισε μια ιδιαίτερα σημαντική νίκη, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε συνεχόμενων ηττών της. Η ομάδα της Μπολόνια ανέβηκε στο 5-7, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα και επιστρέφοντας στις επιτυχίες.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στην κορυφή της EuroLeague, την οποία μοιράζεται με τη Βαλένθια. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ οι «νυχτερίδες» πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Παρτίζαν, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η 12η αγωνιστική:

Τρίτη 16/11

Ντουμπάι-Αναντολού Εφές 80-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 95-97

Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 117-114

Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 115-81

Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 91-77

Μπαρτσελόνα-Παρί 86-89

Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85

Παρτίζαν-Βαλένθια 64-76

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός 84-79

Τετάρτη 17/11

Μπεσίκτας-Ρεάλ Μαδρίτης (19:00)

Η βαθμολογία: