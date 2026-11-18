Αποστολή στη Μπολόνια

Ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Βίρτους Μπολόνια με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην PalaDozza, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς από Ιταλό φίλαθλο.

Συγκεκριμένα, ο «οπαδός» που βρισκόταν σε θέσεις courtside, δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, φέρεται να απευθύνθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς προς παίκτες των «πράσινων», αποκαλώντας τους «animals» (ζώα). Στο σημείο βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι Μουσταφά Φαλ και Τζέριαν Γκραντ, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα της ομάδας.

Η αντίδραση από την πλευρά του «τριφυλλιού» ήταν άμεση, με τους ιθύνοντες της ομάδας να διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά του φιλάθλου. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ούτε οι άνθρωποι της ασφάλειας ούτε οι εκπρόσωποι της Βίρτους παρενέβησαν αποτελεσματικά, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να τον απομακρύνουν από το γήπεδο καθώς είχε πληρώσει το ποσό των 6.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη θέση!

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα προχωρήσουν άμεσα σε καταγγελία στο αρμόδιο όργανο της EuroLeague για το συγκεκριμένο περιστατικό.