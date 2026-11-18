Τη δεύτερη διαδοχική ήττα του και τρίτη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στην EuroLeague γνώρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, χάνοντας με 84-79 από τη Βίρτους Μπολόνια για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης και υποχωρώντας από την κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, αναφέρθηκε στους παράγοντες που έκριναν το παιχνίδι και οδήγησαν στην ήττα, επισημαίνοντας πως το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας του δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είχαμε πει πριν από το παιχνίδι ότι έπρεπε να παίξουμε πολύ δυνατά και πολύ επιθετικά. Υπήρξαν κάποιες κρίσιμες στιγμές όπου ορισμένα πράγματα έπαιξαν τον ρόλο τους, όπως το φάουλ που δόθηκε στο τζάμπολ στα δέκατα του δευτερολέπτου και το ανοιχτό τρίποντο. Έτσι είναι τα δύσκολα παιχνίδια, κρίνονται στις λεπτομέρειες».