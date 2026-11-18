Αποστολή στη Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στη Μπολόνια, με το «τριφύλλι» να γνωρίζει την ήττα με 84-79 από τη Βίρτους στην «PalaDozza», υποχωρώντας στο 8-4 στη βαθμολογία της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του στη μικτή ζώνη μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στάθηκε στην ανάγκη για μεγαλύτερη σκληράδα και συνεχή βελτίωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος φόργουορντ:

Για το τι έφταιξε και ήρθε η ήττα: «Έπαιζαν στο γήπεδό τους και έπαιξαν πιο σκληρά. Αυτό απλά».

Για το αν υπάρχει χώρος για βελτίωση: «Φυσικά, χάσαμε. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Πρέπει να παίζουμε πιο σκληρά σε κάθε παιχνίδι».

Για την ψυχολογία της ομάδας μετά τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους: «Πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Είναι ακόμη Νοέμβριος, έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε περιθώρια για βελτίωση και θα τα πάμε καλύτερα».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο: «Προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο, προφανώς δεν μπαίνουμε στους αγώνες με τη λογική πως θα χάσουμε. Είναι μέρος του παιχνιδιού, είτε κερδίζεις, είτε χάνεις. Προπονούμαστε σκληρά, παλεύουμε και θα βρούμε τρόπο να επιστρέψουμε στη θετική πλευρά και να βελτιωθούμε ώστε να γίνουμε καλύτεροι».