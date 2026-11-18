Στην Ισπανία βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ, με τον «δικέφαλο» να ετοιμάζεται για μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μανρέσα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου του EuroCup. Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 5-2.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης αυτή θα είναι η τρίτη διαδοχική αναμέτρηση μακριά από την έδρα της, με τον βαθμό δυσκολίας να είναι αυξημένος λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει η Μανρέσα στο γήπεδό της. Ο ΠΑΟΚ, πάντως, ταξιδεύει στην Ισπανία με καλή ψυχολογία, καθώς παραμένει αήττητος στις επτά πρώτες αγωνιστικές της Greek Basketball League. Μάλιστα, την προηγούμενη αγωνιστική πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας επιτυχία στο EuroCup, επικρατώντας με 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία. Από την πλευρά της, η Μανρέσα χρειάστηκε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να πάρει τη νίκη την περασμένη εβδομάδα, καθώς επικράτησε με 86-82 της Μπόσνα Σαράγεβο στην Ισπανία.

Η αναμέτρηση αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στη μάχη για τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ έχει οριστεί για την Τετάρτη (18/11) στις 21:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports4HD.