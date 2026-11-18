Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 105-93 στην έδρα των Τεξανών.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +7 (33-26). Η αντίδραση του Ντιτρόιτ ήρθε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να πραγματοποιούν επιμέρους 29-21 και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 55-54.

Οι Πίστονς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, διευρύνοντας τη διαφορά τους με επιμέρους 23-18, για το 78-72 πριν από το τελευταίο δωδεκάλεπτο. Οι Σπερς επιχείρησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, όμως οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Σπερς ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα μέτρησε 25 πόντους και 18 ριμπάουντ.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πανηγύρισαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι οποίοι επικράτησαν αυτή τη φορά με 106-105, έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Οι «Λύκοι» είχαν προηγουμένως νικήσει το Πόρτλαντ με 106-98 τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11), όμως στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων χρειάστηκε να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουν ξανά στη νίκη.

Η αναμέτρηση είχε χαρακτήρα ντέρμπι από το ξεκίνημά της, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Οι Μπλέιζερς έφτασαν μάλιστα μια ανάσα από την επικράτηση, καθώς προηγήθηκαν με 105-101, μόλις 58 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Ωστόσο, η Μινεσότα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Άιο Ντοσούνμου ευστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια ο ΜακΝτάνιελς πέτυχε δίποντο, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και χαρίζοντας στους Τίμπεργουλβς τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους απέναντι στο Πόρτλαντ.

Ο Ντοσούνμου ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους Μπλέιζερς, ο Τζρου Χόλιντεϊ ξεχώρισε με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα πήραν και οι Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι επικράτησαν με 111-102 των Τορόντο Ράπτορς, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το Τορόντο μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενο με 29-23. Οι Νεοϋορκέζοι, όμως, ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ 31-21 πήραν τα ηνία, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 54-50.

Οι Ράπτορς αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο, πραγματοποιώντας επιμέρους 33-26 και μπαίνοντας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 83-80.

Στην τελική ευθεία, ωστόσο, οι Νικς έδειξαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Με επιμέρους 31-19 στην τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν την κατάσταση και έφτασαν στην επικράτηση με 111-102, παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό στο Τορόντο.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Από την πλευρά των Ράπτορς, ο Αρ Τζέι Μπάρετ είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα:

Ράπτορς-Νικς 102-111

Τίμπεργουλβς-Μπλέιζερς 106-105

Σπερς-Πίστονς 93-105