Για όσους δεν μπορούν να αποκτήσουν μια Aston Martin, υπάρχει το Breitling Top Time B01

Αν υπάρχει ένα ρολόι που οι περισσότεροι συνδέουν αυτόματα με τον James Bond, αυτό είναι είτε ένα Rolex Submariner, είτε ένα Omega Seamaster. Όμως οι πραγματικοί fans του 007 γνωρίζουν ότι ο διασημότερος μυστικός πράκτορας του κινηματογράφου φόρεσε κατά καιρούς και άλλα «διαμάντια» της ωρολογοποιίας, με ένα εξ αυτών να επιστρέφει στο προσκήνιο, μέσα από τη νέα συλλογή της Breitling.

Μια συλλογή που αποτίει φόρο τιμής όχι μόνο στον Bond και το πανάκριβο αξεσουάρ του, αλλά και στο πιο εμβληματικό αυτοκίνητό του.

Η Breitling παρουσιάζει το νέο Top Time B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5, ένα ρολόι που παντρεύει δύο από τα μεγαλύτερα σύμβολα του κινηματογραφικού σύμπαντος του 007: το θρυλικό χρονογράφο που εμφανίστηκε στο Thunderball και φυσικά την Aston Martin DB5, το αυτοκίνητο που έγινε συνώνυμο του James Bond.

Το πιο υποτιμημένο Bond watch

Στην ταινία Thunderball του 1965, ο Q παραδίδει στον Bond ένα ειδικά τροποποιημένο Breitling Top Time, εξοπλισμένο με μετρητή Geiger για τις ανάγκες της αποστολής. Ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις ρολογιού στην ιστορία του franchise και, παρότι συχνά επισκιάζεται από τα Rolex και τα Omega των επόμενων δεκαετιών, όσοι γνωρίζουν από ρολόγια το θεωρούν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο cool watches που φόρεσε ποτέ ο 007.

Την ίδια περίοδο έκανε την εμφάνισή της και η Aston Martin DB5, η οποία πρωταγωνίστησε στο Goldfinger και λίγο αργότερα επέστρεψε στο Thunderball, γράφοντας τη δική της ιστορία ως το απόλυτο αυτοκίνητο του Βρετανού πράκτορα.

Ένα ρολόι με αύρα... Aston Martin

Η νέα έκδοση του Top Time δεν προσπαθεί να αντιγράψει το κινηματογραφικό μοντέλο. Αντίθετα, αντλεί στοιχεία από την αισθητική της DB5 και τα ενσωματώνει με διακριτικό αλλά ιδιαίτερα κομψό τρόπο.

Η συλλογή αποτελείται από τρεις διαφορετικές εκδόσεις, μία από ανοξείδωτο ατσάλι με ασημί καντράν (1.022 κομμάτια), μία δεύτερη από ατσάλι και πλατίνα με μαύρο lacquer καντράν (315 κομμάτια) και τέλος, με κόκκινο χρυσό με καντράν από φυσικό όνυχα (250 κομμάτια).

Ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να αποκτήσουν μια αυθεντική Aston Martin DB5, ένα αυτοκίνητο που πλέον κοστίζει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ και αποτελεί όνειρο κάθε petrolhead και φίλου του James Bond.

Το νέο Breitling Top Time, δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο όνειρο, περισσότερο όμως να σου δώσει την αίσθηση ότι φοράς στον καρπό σου ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας του 007.

Πόσο άσχημο να είναι;