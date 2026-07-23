Νίκος Γκάλης: Ο Έλληνας που έχει ταυτίσει το όνομά του με το μπάσκετ έγινε 69 ετών!

Ο Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την πορεία του αθλήματος στη χώρα, γιορτάζει τα 69α γενέθλιά του.

Στις 23 Ιουλίου 1957 γεννήθηκε ο παίκτης που έμελλε να μεταμορφώσει όχι μόνο τον Άρη, αλλά και ολόκληρη την ελληνική καλαθοσφαίριση. Ο Γκάλης αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή μιας εποχής που έφερε το μπάσκετ στα σπίτια εκατομμυρίων Ελλήνων και ενέπνευσε ολόκληρες γενιές να αγαπήσουν το άθλημα.

Ο Νίκος Γκάλης (Νικόλαος Γεωργαλής) γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, από οικογένεια με καταγωγή από τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη. Το 1975 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ, όπου άρχισε να ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ του NCAA. Το 1978 ολοκλήρωσε τη σεζόν ως τρίτος σκόρερ του αμερικανικού κολεγιακού πρωταθλήματος και στη συνέχεια επιλέχθηκε στο NBA Draft από τους Μπόστον Σέλτικς.

Ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει καριέρα στο NBA και το 1979 πήρε την απόφαση να συνεχίσει την πορεία του στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Άρη. Εκεί έγραψε τη δική του ιστορία, δημιουργώντας μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες που γνώρισε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ. Με τους «κιτρινόμαυρους» κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα και έξι Κύπελλα Ελλάδας, ενώ συμμετείχε σε τρία διαδοχικά Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το 1988, το 1989 και το 1990.

Σε επίπεδο Εθνικής ομάδας, η σπουδαιότερη στιγμή της καριέρας του ήρθε στο Ευρωμπάσκετ του 1987. Με ηγέτη τον Γκάλη, η Ελλάδα επικράτησε της Σοβιετικής Ένωσης με 103-101 στον ιστορικό τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού.