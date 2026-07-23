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Πάκσι - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τον πρώτο αγώνα των «πράσινων» στο Conference League

To Fehérvári úti Stadion στο Πακς θα φιλοξενήσει το παιχνίδι Πάκσι - Παναθηναϊκός για τον 2ο προκριματικό του Conference League. 

Πάκσι - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τον πρώτο αγώνα των «πράσινων» στο Conference League
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Από την Ουγγαρία ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τους Μαγυάρους στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου, με στόχο να βάλει τις βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση.

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Η Πάκσι μπορεί να είναι μία ομάδα χωρίς… σπουδαίο βιογραφικό, η οποία κάνει σταθερά βήματα ανόδου στο ποδόσφαιρο της χώρας της. Φτάνοντας μέχρι και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του και τον Φαν Ντρόνγκελεν. Εκτός είναι ο τραυματίας Καλάμπρια, καθώς και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Ντέσερς.

LIVE MATCH: ΠΑΚΣΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (23/07, 21:00)

Ο αγώνας Πάκσι - Παναθηναϊκός έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (23/07). Η σέντρα στο ματς έχει οριστεί για τις 21:00 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ, ενώ την εξέλιξή του μπορείτε να την παρακολουθεί και από το Games Zone του Onsports.

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