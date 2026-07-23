Πάκσι - Παναθηναϊκός: Στο μυαλό του Νίστρουπ για το βήμα πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός κάνει… πρεμιέρα απόψε για την νέα σεζόν, ξεκινώντας το ευρωπαϊκό του ταξίδι από την Ουγγαρία αντιμετωπίζοντας την Πάξι και ουσιαστικά θέλει να «καθαρίσει» από απόψε την υπόθεση πρόκριση.

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων είναι δεδομένη με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει ξεκαθαρίσει πως σέβεται τον αντίπαλο της ομάδας του, αλλά ταυτόχρονα να έχει τονίσει προς όλους πως ο μοναδικός στόχος είναι το διπλό και η πρόκριση.

Μέσω της δουλειάς που έχει γίνει από την έναρξη της προετοιμασίας, ο νέο τεχνικός του «τριφυλλιού» φαίνεται να έχει κατασταλάξει στα 9/11 του βασικού σχήματος, με τον Νίστρουπ να έχει ερωτηματικά για το ποιος θα βρεθεί στο πλευρό του Ντε Φράι, με τους Κούτρη και Τουμπά να διεκδικούν μια θέση, ενώ την ίδια στιγμή οι Ταμπόρδα και Αντίνο μάχονται για μια θέση στην βασική ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να είναι ο Πένια, με τους Ντε Φράι και Κάτρη να έχουν το πάνω χέρι για το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ενώ θέση διεκδικεί και ο Τουμπά. Στα αμυντικά άκρα πρόκειται να τοποθετηθούν ο Κυριακόπουλος με τον Τσάπρα. Στη μεσαία γραμμή, οι Τσέριν και Καμαρά φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο, με τον Γιάγκουσιτς να είναι μπροστά στους δύο παίκτες και τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω από τον στράικερ του «τριφυλλιού» θα είναι ο Ζαρουρί με τους Αντίνο και Ταμπόρδα να διεκδικούν την τελευταία θέση.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού (4-2-3-1): Πένια - Καλάμπρια, Ντε Φράι, Κάτρης/Τουμπά, Κυριακόπουλος - Τσέριν, Καμαρά - Γιάγκουσιτς, Αντίνο/Ταμπόρδα, Ζαρουρί - Τετέι

Ο αγώνας Πάκσι - Παναθηναϊκός έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (23/07). Η σέντρα στο ματς έχει οριστεί για τις 21:00 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ, ενώ την εξέλιξή του μπορείτε να την παρακολουθεί και από το Games Zone του Onsports.