Ελλάδα – Μαυροβούνιο 14-13: Πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup Super Final για την Εθνική Πόλο

Η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «4» της διοργάνωσης, έχοντας ως «κλειδί» το εντυπωσιακό ξεκίνημά της και την ψυχραιμία που έδειξε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο οκτάλεπτο, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Με επτά γκολ στην πρώτη περίοδο, απέναντι στα τρία του Μαυροβουνίου, η Ελλάδα απέκτησε σημαντικό προβάδισμα και έβαλε γερές βάσεις για την πρόκριση.

Η «γαλανόλευκη» έφτασε ακόμη και στο +5 κατά τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο οι Μαυροβούνιοι αντέδρασαν και επέστρεψαν στη διεκδίκηση της νίκης. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ελλάδα σημείωσε δύο τέρματα και δέχθηκε τρία, ενώ στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες πέτυχαν τρία και τέσσερα γκολ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η διαφορά να μειωθεί αισθητά. Παρά την πίεση των αντιπάλων της, η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και παρουσιάζοντας σταθερότητα στην άμυνα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Το τελευταίο οκτάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς το Μαυροβούνιο μείωσε σε 14-13 μόλις οκτώ δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως η Εθνική διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία δευτερόλεπτα και πανηγύρισε τη μεγάλη πρόκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μαυροβούνιο κέρδισε όλα τα σπριντ της αναμέτρησης, ωστόσο η Ελλάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, χάρη στο εντυπωσιακό της ξεκίνημα.

Στα ημιτελικά του World Cup Super Final, η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία επικράτησε της Γεωργίας με 18-12 στον άλλο προημιτελικό. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 13:15.

Δείτε τα highlights του Ελλάδα - Μαυροβούνιο