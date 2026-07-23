Μεταγραφές: Ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης - Αυτός είναι ο αριθμός που επέλεξε

Ο Χρήστος Τζόλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Άρσεναλ, με την επίσημη ανακοίνωση να απομένει πλέον ως το τελευταίο βήμα.

Μεταγραφές: Ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης - Αυτός είναι ο αριθμός που επέλεξε
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Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται μια ανάσα από την επίσημη ένταξή του στο δυναμικό της Άρσεναλ, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταγραφή του.

Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση από τους «κανονιέρηδες», η οποία αναμένεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, ο 24χρονος επέλεξε και τον αριθμό που θα φορά στη νέα του ομάδα, με τη φανέλα με το «17» να είναι αυτή που θα τον συνοδεύει στην παρουσία του στην Άρσεναλ.

Ο Μικέλ Αρτέτα είχε ξεχωρίσει την περίπτωσή του εδώ και αρκετούς μήνες, μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με την Κλαμπ Μπριζ. Ο Τζόλης ολοκλήρωσε τη χρονιά με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές, επιδόσεις που έπεισαν την Άρσεναλ να επενδύσει 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, προσφέροντάς του συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

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