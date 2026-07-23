Dellavedova: Πώς το ChatGPT τον βοήθησε να γραμμώσει στα 36 του

Όταν ακούς για έναν αθλητή στα 35 του χρόνια -που γίνεται 36 στις 8 Σεπτεμβρίου- που χάνει 7 κιλά, μειώνει τους παλμούς του σε κατάσταση ηρεμίας και ξαναρχίζει να καρφώνει, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα σε κάποιο νέο πρόγραμμα προπόνησης ή σε έναν διάσημο γυμναστή. Στην περίπτωση του Matthew Dellavedova, του άλλοτε πιο βρώμικου παίκτη του ΝΒΑ, συμπαίκτη του LeBron James στο Cleveland και του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, όμως, η μεγαλύτερη αλλαγή δεν έγινε στο γυμναστήριο, αλλά... στην οθόνη του κινητού του. Και εδώ που τα λέμε, αυτό που είδαμε σε σχέση με τον παίκτη που θυμόμασταν από την τελευταία του εμφάνιση στο ΝΒΑ, ήταν εντελώς διαφορετικό.

Τώρα που σας θυμίσαμε ποιος είναι ο «Ντελαβέντοβα», όπως τον αποκαλεί ο Βασίλης Σκουντής, ας πάμε στην ανάρτησή-αποκάλυψή του.

Φυσικά, η ανάρτησή του δεν έμεινε ασχολίαστη, καθώς ο άλλοτε συμπαίκτης του στην Εθνική Αυστραλίας, Τζοκ Λαντέιλ, τον τρόλαρε στα σχόλια, γράφοντας ότι όλη αυτή η ιστορία με την AI ήταν απλώς... μια δικαιολογία για να δείξει το νέο του, πιο γραμμωμένο σώμα.

https://www.instagram.com/p/DbD-59KFEie/

Ο πρώην NBAer και διεθνής με την Αυστραλία αποκάλυψε ότι το εργαλείο που τον βοήθησε περισσότερο στην offseason ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί καθημερινά εφαρμογές όπως το ChatGPT και το Claude, τις οποίες αντιμετωπίζει σαν έναν προσωπικό διατροφολόγο που είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο και προσαρμόζει τις συμβουλές του ανάλογα με την προπόνηση, τους στόχους και ακόμη και... τις απρόβλεπτες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Η ΑΙ μπήκε στην κουζίνα

Ο «Delly» εξήγησε μέσω Instagram ότι η μεγαλύτερη διαφορά προέκυψε από τον καλύτερο σχεδιασμό των γευμάτων του, καθώς το AI τον βοήθησε να οργανώνει κάθε γεύμα της ημέρας, να βρίσκει εναλλακτικές όταν το πρόγραμμα άλλαζε -κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο, όπως είπε, λόγω της ζωής με τα παιδιά- και να παίρνει τελικώς καλύτερες αποφάσεις χωρίς να χάνει τον έλεγχο της διατροφής του.

https://www.instagram.com/p/Da4AR0QIiXc/

Ανάμεσα στις συμβουλές που ξεχώρισε ήταν η αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων πριν από τις απαιτητικές προπονήσεις, τα μικρότερα γεύματα προς το τέλος της ημέρας και η προσαρμογή της θερμιδικής πρόσληψης ανάλογα με την ένταση της προπόνησης. Άλλο πλάνο για μια ημέρα με υψηλό φορτίο, άλλο για μια πιο χαλαρή ημέρα αποκατάστασης.

Μάλιστα, αποκάλυψε και ένα έξυπνο trick που χρησιμοποιεί όταν τρώει εκτός σπιτιού: φωτογραφίζει το μενού του εστιατορίου, το ανεβάζει στο ChatGPT και ζητά προτάσεις για το τι ταιριάζει καλύτερα στους διατροφικούς του στόχους.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους

Ας είμαστε ειλικρινείς, ο Dellavedova δεν ήταν ποτέ ανάμεσα στους παίκτες που ξεχώριζαν για τη φυσική τους κατάσταση ή το κορμί τους, ωστόσο, ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα θα σκεφτείς ότι κάτι πήγαινε εντελώς στραβά με την περίπτωσή του. Μέσα σε λίγους μήνες έχασε επτά κιλά, οι παλμοί του σε κατάσταση ηρεμίας μειώθηκαν κατά εννέα χτύπους το λεπτό, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι μπορεί πλέον να καρφώνει ξανά, κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε μακρινή ανάμνηση.

https://www.instagram.com/p/DaBK4KfqcH4/

Ο στόχος του, βέβαια, μόνο μικρός δεν είναι καθώς θέλει να διεκδικήσει θέση στην εθνική Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν είναι απαραίτητα εμπόδιο όταν αλλάζει ο τρόπος που προπονείσαι και φροντίζεις το σώμα σου.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο

Η ιστορία του Ντελαβεντόβα δείχνει κάτι που βλέπουμε όλο και συχνότερα στον επαγγελματικό αθλητισμό, και αυτό είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον γυμναστή ή τον διατροφολόγο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρακτικό εργαλείο για καλύτερη οργάνωση, υπενθυμίσεις, προγραμματισμό γευμάτων και καθημερινή καθοδήγηση.

Όπως και να έχει, αν ένας 35χρονος επαγγελματίας αθλητής χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, ίσως αξίζει να δούμε την AI όχι ως ένα ακόμη trend, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να κάνει την καθημερινότητα λίγο πιο σωστή, από ό,τι ήταν.