Συνεχίζει στο NBA ο Τζοκ Λαντέιλ - Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Χοκς

Ο Τζοκ Λαντέιλ θα συνεχίσει στο ΝΒΑ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τους Ατλάντα Χοκς έναντι 14 εκατ. δολαρίων για τη νέα σεζόν.

Συνεχίζει στο NBA ο Τζοκ Λαντέιλ - Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Χοκς
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Κάτοικος NBA θα παραμείνει ο Τζοκ Λαντέιλ, για τον οποίο υπήρχε ενδιαφέρον και από ομάδες της EuroLeague.

Ο Αυστραλός ψηλός, που το 2018-2019 αγωνίστηκε στην Παρτιζάν και την επόμενη χρονιά στη Ζαλγκίρις, θα συνεχίσει στους Χοκς και για τη νέα σεζόν.

Ο 31χρονος σέντερ πήγε με ανταλλαγή στην ομάδα της Ατλάντα τον Φεβρουάριο του 2026 και έπεισε τα «γεράκια» με την απόδοσή του. Γι' αυτό του έδωσαν ένα νέο, μονοετές συμβόλαιο ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Θυμίζουμε πως σε 68 ματς τη σεζόν 2025-2026 ο Λαντέιλ είχε 10,6 πόντους (39,1% τρίποντο) και 5,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

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