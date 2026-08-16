Μακριά από τον καλό της εαυτό και εκτός συνέχειας στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε στην 11η θέση την παρουσία της στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να πλησιάσει τις δυνατότητές της, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της πρώτης οκτάδας και να μην εξασφαλίσει τις τρεις επιπλέον προσπάθειες.

Η πρώτη της βολή ήταν άκυρη, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια το ακόντιο προσγειώθηκε στα 53,05μ.. Στην τρίτη και τελευταία της βολή κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή της, φτάνοντας στα 54,01μ., όμως η συγκεκριμένη επίδοση δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του τελικού.

Έτσι, η 24χρονη αθλήτρια αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από την 11η θέση, σε έναν δύσκολο τελικό όπου δεν κατάφερε να δείξει το πραγματικό της επίπεδο.

Οι προσπάθειες της Τζένγκο:

Οι δηλώσεις της Τζένγκο:

«Ήμουν απαράδεκτη σήμερα. Ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ντρέπομαι κιόλας. Δεν είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ίσα-ίσα τα βάζω με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ απογοητευμένη, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Προχωράμε. Ό,τι έγινε έγινε...»