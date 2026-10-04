· Πανιώνιος

Ο Πύργος έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής και υποχρέωσε τον Πανιώνιο στην πρώτη του ήττα στη σεζόν

Την έκπληξη της αγωνιστικής στη Superbet League 2 έκανε ο Πύργος, με την ομάδα της Ηλείας να επικρατεί με 2-0 του Πανιωνίου στο Παμπελοποννησιακό και να υποχρεώνει τον «Ιστορικό» στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. 

Ο Πύργος έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής και υποχρέωσε τον Πανιώνιο στην πρώτη του ήττα στη σεζόν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη του φετινή ήττα στη Superbet League 2 γνώρισε ο Πανιώνιος στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όπου και λύγισε με 2-0 από τον μαχητικό ΠΑΣ Πύργο χάρη σε δύο γκολ του Μανσούρ Φοφανά στις καθυστερήσεις.

Με ματς περισσότερο πλέον, η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στο -2 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Μαρκό, ενώ από την άλλη, ο Πύργος πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη Superbet League 2.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Πανιώνιος διατηρούσε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος, με τον Πύργο να αμύνεται αποτελεσματικά και να αγγίζει το γκολ στο 44' με δοκάρι του Φοφανά. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 56' όταν το σουτ του Ταβάρες σταμάτησε επίσης στο δοκάρι. Παρά την πίεση που άσκησε η ομάδα του Χουάν Φεράντο στο δεύτερο ημίχρονο, η κατοχή δεν μετουσιώθηκε σε τέρμα με τον Σομπρίνο να σπαταλά τη σημαντικότερη ευκαιρία στο 85'.

Στο 90ό λεπτό ο Φοφανά με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο φετινό τέρμα του Πύργου στο πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος ανέβηκε στο γήπεδο και στο 90'+6', ο Φοφανά έφυγε στην κόντρα και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 2-0, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη.

ΠΑΣ Πύργος (Νώντας Κουτρομάνος): Τσεκούρας, Σκεντεράι, Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς (59' λ.τρ. Κόκκορης), Τσορνομάζ, Χαντί (59' Φερεκίδης), Μούσια (67' Λεμονής), Μανσούρ, Δούμτσιος (83' Γρίβας), Λάζαρης (67' Μαρκόπουλος).

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης (79' λ.τρ. Ζούλιας), Ασλανίδης, Μπούρης (76' Γκαντέλιο), Βενάρδος, Στούπης, Μπαΐνοβιτς (46′ Σομπρίνο), Ντίαζ (76' Παυλόπουλος), Χατζηστραβός (59' Μόρσεϊ), Ταβάρες, Μάναλης.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρίο Άβε: Νέος προπονητής στη θέση του Συλαϊδόπουλου ο Βάσκο Σεάμπρα

18:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερντέμ: «Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, λατρεύω τους οπαδούς μας, είναι ο επιπλέον παίκτης μας»

18:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Γερμανία: Πού θα δείτε τη μεγάλη μάχη της Εθνικής στην Τούμπα

18:43 ΣΠΟΡ

EHF European Cup γυναικών: Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Βίμποργκ κι έμεινε εκτός διοργάνωσης

18:36 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Επέστρεψε ο Λάρκιν πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens

18:29 ΣΠΟΡ

Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα της World Aquatics

18:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκινητική εξομολόγηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Φοβάμαι την άνοια»

18:20 ΣΠΟΡ

Στίβος: Ο Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στην Ευρώπη - Οι ανταγωνιστές του

17:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύσκολη νίκη για τη Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Κορφέζ πριν τον Παναθηναϊκό

17:54 GREEK BASKET LEAGUE

Η εκπληκτική νέα μασκότ του Ηρακλή! (Video)

17:39 SUPER LEAGUE 2

Super League: Τα highlights από την έκπληξη στο Πύργος – Πανιώνιος

17:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τα highlights από την άνετη πρεμιέρα του «τριφυλλιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας