Ο Πύργος έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής και υποχρέωσε τον Πανιώνιο στην πρώτη του ήττα στη σεζόν

Την πρώτη του φετινή ήττα στη Superbet League 2 γνώρισε ο Πανιώνιος στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όπου και λύγισε με 2-0 από τον μαχητικό ΠΑΣ Πύργο χάρη σε δύο γκολ του Μανσούρ Φοφανά στις καθυστερήσεις.

Με ματς περισσότερο πλέον, η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στο -2 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Μαρκό, ενώ από την άλλη, ο Πύργος πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη Superbet League 2.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Πανιώνιος διατηρούσε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος, με τον Πύργο να αμύνεται αποτελεσματικά και να αγγίζει το γκολ στο 44' με δοκάρι του Φοφανά. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 56' όταν το σουτ του Ταβάρες σταμάτησε επίσης στο δοκάρι. Παρά την πίεση που άσκησε η ομάδα του Χουάν Φεράντο στο δεύτερο ημίχρονο, η κατοχή δεν μετουσιώθηκε σε τέρμα με τον Σομπρίνο να σπαταλά τη σημαντικότερη ευκαιρία στο 85'.

Στο 90ό λεπτό ο Φοφανά με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο φετινό τέρμα του Πύργου στο πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος ανέβηκε στο γήπεδο και στο 90'+6', ο Φοφανά έφυγε στην κόντρα και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 2-0, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη.

ΠΑΣ Πύργος (Νώντας Κουτρομάνος): Τσεκούρας, Σκεντεράι, Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς (59' λ.τρ. Κόκκορης), Τσορνομάζ, Χαντί (59' Φερεκίδης), Μούσια (67' Λεμονής), Μανσούρ, Δούμτσιος (83' Γρίβας), Λάζαρης (67' Μαρκόπουλος).

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης (79' λ.τρ. Ζούλιας), Ασλανίδης, Μπούρης (76' Γκαντέλιο), Βενάρδος, Στούπης, Μπαΐνοβιτς (46′ Σομπρίνο), Ντίαζ (76' Παυλόπουλος), Χατζηστραβός (59' Μόρσεϊ), Ταβάρες, Μάναλης.