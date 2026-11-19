Στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται το όνομα του Φράνσις Αμούζου, καθώς ο 27χρονος ακραίος επιθετικός της Γκρέμιο φέρεται να απασχολεί το «τριφύλλι» ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι άνθρωποι των «πράσινων» συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους για τον Ιανουάριο, έχοντας ως μία από τις βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης. Οι κινήσεις που θα γίνουν, βέβαια, θα εξαρτηθούν και από τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Φακούντο Πελίστρι, την ώρα που νέα ονόματα προστίθενται στα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν τον Παναθηναϊκό.

Ένα από αυτά είναι ο Φράνσις Αμούζου, ο οποίος αγωνίζεται στη Γκρέμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες στη γαλλική και τη βελγική αγορά εκπροσώπων ποδοσφαιριστών, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του.

Το ενδιαφέρον για τον 27χρονο εξτρέμ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ με την ομάδα της Βραζιλίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση που δεν προκύψει συμφωνία για την επέκτασή του, ο ποδοσφαιριστής θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την καριέρα του ως ελεύθερος από την 1η Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία κάνουν λόγο για αρκετά δύσκολη προοπτική παραμονής του στη Γκρέμιο. Η διοίκηση του συλλόγου έχει ήδη προσπαθήσει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, ωστόσο οι οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη, σε συνδυασμό με την πρόθεση της ομάδας να μειώσει το συνολικό κόστος του ρόστερ, έχουν δημιουργήσει απόσταση στις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει η έγκυρη βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «GZH», οι πιθανότητες να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Για την απόκτησή του, μάλιστα, έχουν δείξει ενδιαφέρον ή παρακολουθούν την περίπτωσή του οι Παλμέιρας και Φλουμινένσε.

Από την ευρωπαϊκή αγορά, πέρα από τον Παναθηναϊκό, στο κάδρο έχουν μπει επίσης η Μαρσέιγ, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και η Άντερλεχτ, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα.