Χωρίς προσωρινή άδεια λειτουργίας θα παραμείνει το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, καθώς η επταμελής Επιτροπή που πραγματοποίησε αυτοψία διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις, με σημαντικότερη το ζήτημα της στατικής επάρκειας της κερκίδας.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο επάνω τμήμα της εξέδρας, αλλά αφορούν και τους χώρους κάτω από αυτήν, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ελλείψεις στο ιατρείο, στην ημιτελή ράμπα πρόσβασης, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο. Η Επιτροπή θα καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις στο σχετικό πρακτικό, το οποίο θα διαβιβαστεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την τελική αξιολόγηση. Η επανεξέταση του φακέλου αναμένεται σε περίπου δύο μήνες.

Έτσι, η Ζάκυνθος θα συνεχίσει να αγωνίζεται μακριά από τη φυσική της έδρα, με τα έξοδα μετακινήσεων να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό της. Παράλληλα, τα σοβαρά προβλήματα του γηπέδου δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια αισιοδοξίας για την επιστροφή της ομάδας με την παρουσία φιλάθλων.