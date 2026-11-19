Οι Ντένβερ Νάγκετς πέτυχαν σπουδαία ανατροπή απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 105-101, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 17 πόντους (61-44). Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είχε 18 πόντους, τους 13 στην τέταρτη περίοδο, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε 24 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 21 πόντους. Για τους Σέλτικς, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Σημαντική νίκη πανηγύρισαν και οι Γιούτα Τζαζ, που επικράτησαν εκτός έδρας των Λος Άντζελες Λέικερς με 109-97, ολοκληρώνοντας με δύο νίκες την παρουσία τους στην πόλη, μετά και την επικράτηση επί των Κλίπερς. Ο Κιγιόντε Τζορτζ ξεχώρισε με 30 πόντους και 10 ασίστ, ενώ για τους Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 29 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μέμφις Γκρίζλις 121-124

Ιντιάνα Πέισερς - Χιούστον Ρόκετς 104-119

Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς 137-130

Ορλάντο Μάτζικ - Φιλαδέλφεια Σίξερς 116-121

Μπρούκλιν Νετς - Σικάγο Μπουλς 107-137

Τορόντο Ράπτορς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 99-103

Ντάλας Μάβερικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 116-94

Νιου Όρλεανς Πέλικανς - Ντιτρόιτ Πίστονς 109-122

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ατλάντα Χοκς 112-117

Ντένβερ Νάγκετς - Μπόστον Σέλτικς 105-101

Λος Άντζελες Λέικερς - Γιούτα Τζαζ 97-109

Σακραμέντο Κινγκς - Φοίνιξ Σανς 107-128