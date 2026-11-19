NBA: Επική ανατροπή Νάγκετς κόντρα σε Σέλτικς - Άλωσαν το Λος Άντζελες οι Τζαζ
Οι Ντένβερ Νάγκετς επέστρεψαν από το -17 και νίκησαν 105-101 τους Σέλτικς, ενώ οι Τζαζ πέρασαν 109-97 από την έδρα των Λέικερς. Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.
Οι Ντένβερ Νάγκετς πέτυχαν σπουδαία ανατροπή απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 105-101, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 17 πόντους (61-44). Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είχε 18 πόντους, τους 13 στην τέταρτη περίοδο, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε 24 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 21 πόντους. Για τους Σέλτικς, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Σημαντική νίκη πανηγύρισαν και οι Γιούτα Τζαζ, που επικράτησαν εκτός έδρας των Λος Άντζελες Λέικερς με 109-97, ολοκληρώνοντας με δύο νίκες την παρουσία τους στην πόλη, μετά και την επικράτηση επί των Κλίπερς. Ο Κιγιόντε Τζορτζ ξεχώρισε με 30 πόντους και 10 ασίστ, ενώ για τους Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 29 πόντους.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μέμφις Γκρίζλις 121-124
Ιντιάνα Πέισερς - Χιούστον Ρόκετς 104-119
Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς 137-130
Ορλάντο Μάτζικ - Φιλαδέλφεια Σίξερς 116-121
Μπρούκλιν Νετς - Σικάγο Μπουλς 107-137
Τορόντο Ράπτορς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 99-103
Ντάλας Μάβερικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 116-94
Νιου Όρλεανς Πέλικανς - Ντιτρόιτ Πίστονς 109-122
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ατλάντα Χοκς 112-117
Ντένβερ Νάγκετς - Μπόστον Σέλτικς 105-101
Λος Άντζελες Λέικερς - Γιούτα Τζαζ 97-109
Σακραμέντο Κινγκς - Φοίνιξ Σανς 107-128