Μπροστά σε μία ιστορική πρόκληση βρίσκεται η Εθνική Παίδων, η οποία ετοιμάζεται να γράψει την πρώτη της σελίδα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Κατάρ, με φιλοδοξία να συνδυάσει την παρθενική του συμμετοχή με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η παρουσία της Ελλάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί επιστέγασμα μιας σημαντικής προσπάθειας και έχει ξεχωριστή σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πρόκριση εξασφαλίστηκε τον περασμένο Μάρτιο, έπειτα από μια απαιτητική προκριματική φάση στο Μαυροβούνιο. Εκεί, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αντιμετώπισε τη διοργανώτρια χώρα, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, καταφέρνοντας με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα να συγκεντρώσει έξι βαθμούς και να πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των ομίλων.

Το πρώτο εμπόδιο, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η Αίγυπτος διαθέτει μεγαλύτερη παράδοση και εμπειρία από την Ελλάδα στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, έχοντας ως στόχο να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της.

Η Αίγυπτος εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 χάρη στην τρίτη θέση που κατέκτησε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής της ηλικιακής κατηγορίας. Για τους «Φαραώ» αυτή θα είναι η τέταρτη παρουσία τους σε τελική φάση της διοργάνωσης, με κορυφαία στιγμή την πορεία μέχρι τα προημιτελικά το 1997, όταν είχαν φιλοξενήσει το τουρνουά.

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας έχει ο Χουσεΐν Αμπντέλ Λατίφ, ενώ ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στο ρόστερ είναι ο Αχμέντ Σαφουάτ. Ο αρχηγός και μέσος της αιγυπτιακής ομάδας αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της και αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια των συμπατριωτών του.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.