Την απάντησή της στις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού ψηλού στα social media (τις οποίες λίγο αργότερα κατέβασε) έδωσε η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.

H AEK, μεσω επίσημης ανακοίνωσης, ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες αναφορές που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν την εικόνα και την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για την εξυγίανση του οργανισμού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι θ’ αξιολογήσει όλα όσα γράφτηκαν στα social media από πρώην αθλητή της – και τα οποία αναπαράχθηκαν από μερικές ιστοσελίδες- και θα κινηθούμε αναλόγως.

Ενημερώνουμε, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ν’ αμφισβητήσει ξανά την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για πλήρη εξορθολογισμό της ΚΑΕ. Απ’ όπου κι αν προέρχεται. Ό,τι άλλο γράφεται ή λέγεται συνιστά δυσφήμιση, και θα λαμβάνει απάντηση μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες.

Η σιωπή μας θα πάψει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Το τελευταίο διάστημα και με δική μας ευθύνη και εξαιτίας της αδιανόητης κακοδαιμονίας, που μας έχει κλονίσει και αποπροσανατολίσει, ίσως ρίξαμε άθελά μας νερό στο «μύλο» της πόλωσης αλλά μέχρι εδώ…

Πώς είναι δυνατόν ν’ αμφισβητείται μία ομάδα, η οποία εδώ και μήνες δίνει τη δική της μάχη σε διεθνή φόρα, με ανταγωνιστές τεράστια brands, καταθέτοντας επίσημο αίτημα για την επόμενη ημέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ;

Πώς είναι δυνατόν ν’ αμφισβητείται μία ομάδα, η οποία έχει μάθει ν’ ανατρέπει στο παρκέ κάθε δύσκολη και απίθανη κατάσταση και το κάνει εδώ και χρόνια, κόντρα σε όλους και σε όλα, δείχνοντας χαρακτήρα και αποτελεί πρότυπο για το BCL;

Πώς είναι δυνατόν ν’ αμφισβητείται από ορισμένους μία ομάδα και ένας Οργανισμός, που προέρχεται από δύο «back-to-back» Φάιναλ Φορ;

Πώς είναι δυνατόν ν’ αμφισβητείται ένας Οργανισμός, που έλυσε το αιώνιο πρόβλημα του Γηπέδου και το αφήνει παρακαταθήκη στις επόμενες γενεές;

Πώς είναι δυνατόν ν’ αμφισβητείται ένας Οργανισμός, που προσπαθεί να βρει λύσεις στο πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού, που έχει διχάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και χρόνια;

Σε ό,τι αφορά δε στην εφετινή σεζόν, αναγνωρίσαμε έγκαιρα, ότι υπήρξαν αστοχίες στο σχεδιασμό του ρόστερ. Ο ίδιος ο προπονητής μας το δήλωσε προ ημερών, άλλωστε, ευθαρσώς! Και το πρόβλημα για εμάς διογκώθηκε εξαιτίας του ρεκόρ τραυματισμών, που δεν έχει προηγούμενο σε ομάδα. Παρά ταύτα, δεσμευόμαστε, ότι θα πράξουμε ό,τι απαιτείται για να επανέλθουμε στην κανονικότητα και στο κορυφαίο επίπεδο.

Με την ευκαιρία, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας, που έδωσαν «το παρών» στην αναμέτρηση με Φάλκο. Η στήριξη τους ακόμη και τη στιγμή, που οι αντίπαλοί μας είχαν πάρει μεγάλη διαφορά, αποδείχθηκε καταλυτική για να «κτίσουν» οι παίκτες μας αυτοπεποίθηση και να βρουν τα κουράγια για την ανατροπή.

Προχωράμε…»