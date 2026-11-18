Η επιστροφή της Ελλάδας σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, όπως το Euro 2028, συγκεντρώνει πλέον σημαντικές πιθανότητες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης του Football Meets Data. Η ολοκλήρωση του Nations League έφερε νέα δεδομένα στον σχετικό υπολογισμό, με την Εθνική να εμφανίζεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση ενόψει της προκριματικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, το ποσοστό που αποδίδεται στη «γαλανόλευκη» για συμμετοχή στην τελική φάση ανέρχεται στο 84%. Με βάση αυτή την εκτίμηση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 17η θέση μεταξύ των εθνικών ομάδων που διεκδικούν την παρουσία τους στη διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί το 2028.

Το ίδιο μοντέλο επιχειρεί να αποτυπώσει και την πιθανή εικόνα της κλήρωσης της τελικής φάσης. Σε αυτό το σενάριο, η Εθνική καταλαμβάνει θέση στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, έχοντας ως πιθανούς «συγκάτοικους» την Ελβετία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Τουρκία και τη Σλοβενία.

Το πρώτο σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια της Ελλάδας θα είναι η κλήρωση των προκριματικών, η οποία έχει οριστεί για τις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Από τη σύνθεση του ομίλου θα προκύψει και το χρονοδιάγραμμα της πρεμιέρας της. Σε περίπτωση που βρεθεί σε τετραμελή όμιλο, θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ αν κληρωθεί σε όμιλο πέντε ομάδων, οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις θα αρχίσουν τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Οι αριθμοί του Football Meets Data αποτυπώνουν ένα αισιόδοξο σενάριο, ωστόσο η Εθνική θα χρειαστεί να επιβεβαιώσει στο γήπεδο τις προσδοκίες, προκειμένου να επιστρέψει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.