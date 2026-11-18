Δύσκολη βραδιά στη Γερμανία είχε ο Προμηθέας. Η Τριέρ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και έχτισε μεγάλες διαφορές, φτάνοντας τελικά με άνεση στη νίκη με 102-89, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Α' ομίλου του FIBA Europe Cup.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Γερμανοί διατήρησαν το αήττητό τους στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας στο 7-0 και παραμένοντας μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας υποχώρησε στο 4-3, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με την Τρέπτσα και τη Σπλιτ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Προμηθέας ξεκίνησε με καλάθι του Κόλμαν, όμως η Τριέρ απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους. Οι Πατρινοί ανέκτησαν προσωρινά το προβάδισμα, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα των Δίπλαρου και Κάθμπερτσον, αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους.

Η γερμανική ομάδα έτρεξε σερί 8-0 και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 11 πόντων.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Τριέρ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Προμηθέα και, με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια, ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

Οι γηπεδούχοι δεν χαλάρωσαν ούτε μετά την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ. Ο Προμηθέας προσπάθησε να βρει λύσεις μέσα από τα τρίποντα, όμως η Τριέρ είχε σταθερά τις απαντήσεις. Με επιμέρους σκορ 30-22 στην τρίτη περίοδο, οι Γερμανοί εκτόξευσαν τη διαφορά στους 30 πόντους, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη διεκδίκηση της νίκης.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Τριέρ κατέβασε τον ρυθμό της, χωρίς ωστόσο να επιτρέψει στον Προμηθέα να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Οι γηπεδούχοι απαντούσαν στις προσπάθειες των Πατρινών και διαχειρίστηκαν με άνεση το μεγάλο προβάδισμά τους μέχρι το τελικό 102-89.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 56-36, 86-56, 102-89.