Άτυχος στάθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Κολομβίας με τη Χιλή, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κολομβία, ο μέσος των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Μάλιστα, σε νεότερο ρεπορτάζ από την πατρίδα του, ο Πουέρτα εμφανίζεται να χρησιμοποιεί πατερίτσες και να φορά ειδικό νάρθηκα στο αριστερό γόνατο.

Ο Κολομβιανός μέσος αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μέσα από αυτές θα διαπιστωθεί με ακρίβεια η σοβαρότητα του τραυματισμού και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποκατάστασή του.

Τη φετινή σεζόν, ο Πουέρτα έχει καταγράψει 13 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, μετρώντας 846 λεπτά, ενώ έχει αγωνιστεί και σε τρία παιχνίδια με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, στα οποία συμπλήρωσε 268 λεπτά. Με τη φανέλα των Πειραιωτών έχει πετύχει ένα γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ.