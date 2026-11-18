Ανησυχία έχει προκαλέσει στον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα από το φιλικό παιχνίδι της εθνικής Κολομβίας απέναντι στη Χιλή τα ξημερώματα.

Οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται από την Κολομβία φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς ο διεθνής μέσος δεν έχει υποστεί ζημιά στον χιαστό ή στους συνδέσμους, αλλά έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως η επιστροφή του στη δράση αναμένεται μετά την εορταστική διακοπή.

Ο Πουέρτα αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, όπου θα περάσει από τις απαραίτητες και αναλυτικές ιατρικές εξετάσεις από το επιτελείο του Ολυμπιακού. Μέσα από αυτές θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του τραυματισμού του και τον ακριβή χρόνο αποθεραπείας του.

«Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έχει υποστεί ρήξη συνδέσμων, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Ο ποδοσφαιριστής έχει υποστεί διάστρεμμα, η φυσική αποκατάσταση του οποίου εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρχικά από 45 έως 60 ημέρες. Ως εκ τούτου, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στις αρχές του επόμενου έτους», αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον Χουλιάν Καπέρα σε ανάρτησή του στο Χ.