Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η Μαύρη Θύελλα ετοιμάζεται για ακόμη έναν σημαντικό αγώνα και θέλει τον κόσμο της στο πλευρό της! Το Σάββατο (21/11, 19:30), η ομάδα μας αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι φίλαθλοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν δωρεάν στη Νίκαια.

Για ακόμη μία φορά, με πρωτοβουλία του προέδρου και μεγαλομετόχου της ομάδας μας, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν δωρεάν πούλμαν για τη μετακίνηση στο γήπεδο της Νίκαιας. Προτεραιότητα θα έχουν όσοι έχουν ήδη βρεθεί και σε προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας μας. Κατοχυρώστε έγκαιρα τη θέση σας και δώστε δυναμικό «παρών» στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Όλοι μαζί, με τη Μαύρη Θύελλα!»