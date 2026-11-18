Με τη στήριξη του κόσμου του θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, καθώς η αναμέτρηση της 20ής Νοεμβρίου έγινε sold out.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με τη SUNEL Arena να αναμένεται κατάμεστη για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, που θα ξεκινήσει στις 21:15.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Sold Out ο αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!

Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε!

Συνεχίζουμε δυνατά!».