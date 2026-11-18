Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς την αναμέτρηση του Ιλινόι με το Ντιούκ, οδηγώντας την ομάδα του σε ευρεία νίκη με 99-78, χάρη σε μια εντυπωσιακή επιθετική εμφάνιση.

Ο γιος του άλλοτε σπουδαίου άσου του NBA, Πέτζα Στογιάκοβιτς, ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 46 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Ο 22χρονος γκαρντ είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, μετρώντας 14/21 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 16/20 ελεύθερες βολές.

Ο Στογιάκοβιτς διανύει μια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο, έχοντας μέχρι στιγμής μέσο όρο 22,3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε πέντε αναμετρήσεις. Ωστόσο, η εμφάνισή του απέναντι στο Ντιούκ ξεχώρισε, καθώς αποτέλεσε την κορυφαία της μέχρι τώρα κολεγιακής του διαδρομής.

Μάλιστα, οι 46 πόντοι που σημείωσε συνιστούν την καλύτερη ατομική επίδοση στη φετινή σεζόν του NCAA Division 1, με τον νεαρό γκαρντ να καταγράφει μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.