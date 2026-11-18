Την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα αναζητά η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τη Φάλκο Σομπατέλι στη SUNEL Arena (19:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Basketball Champions League. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση για την πορεία της Ένωσης στη διοργάνωση, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με απολογισμό δύο νικών και μίας ήττας, έχοντας ίδιο ρεκόρ με την πρωτοπόρο Αντβέρπ. Ωστόσο, η βελγική ομάδα έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, μετά τη νίκη της με διαφορά 27 πόντων μέσα στη SUNEL Arena. Από την πλευρά της, η Φάλκο μετρά μία νίκη και δύο ήττες και θα επιδιώξει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης.

Η αποστολή της ΑΕΚ, πάντως, μόνο εύκολη δεν αναμένεται να είναι, καθώς τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την ομάδα. Στην προπόνηση της Τρίτης (17/11) απουσίαζαν συνολικά έξι παίκτες, με τον Δημήτρη Φλιώνη να προστίθεται στη λίστα των απόντων. Ο Έλληνας γκαρντ αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, ένα πρόβλημα που είχε εμφανιστεί και στην αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας.

Εκτός προπονήσεων παρέμειναν επίσης οι Σκορδίλης, Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Φίζελ και Γουίλιαμς, δημιουργώντας επιπλέον δυσκολίες στο έργο του προπονητή της Ένωσης.

Υπήρξαν, ωστόσο, και θετικά νέα για τον Σάκοτα. Ο Δημήτρης Κατσίβελης συμμετείχε στην προπόνηση, παρά τις ενοχλήσεις στους γλουτούς, και όλα δείχνουν πως θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του. Παράλληλα, ο Τζόζεφ επέστρεψε την Τετάρτη στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την ουγγρική ομάδα.

Η ΑΕΚ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 77-73 από τη Δόξα Λευκάδας, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε προβληματισμό και αύξησε την ανάγκη για άμεση αντίδραση. Η «Βασίλισσα» θέλει να αφήσει πίσω της αυτή την εμφάνιση και να επιστρέψει στις νίκες, παρά τις σημαντικές απουσίες.

Στην αντίπερα όχθη, η Φάλκο Σομπατέλι ταξιδεύει στην Αθήνα με στόχο ένα πολύτιμο αποτέλεσμα στη μάχη για την πρόκριση. Η ουγγρική ομάδα είχε ηττηθεί από την ΑΕΚ με 72-66 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι της για το εγχώριο πρωτάθλημα γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 96-87 από τη Χόνβεντ Βουδαπέστης.

Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι θα ξεκινήσει στις 19:00 στη SUNEL Arena και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 4.