Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου παραχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τον πατέρα του, Απόστολο, στην αντιμετώπιση που έχει από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα ξεσπάσματα που έχει κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Αρχικά, αποκάλυψε πως έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση από ερωτήσεις δημοσιογράφων, χωρίς ωστόσο να αισθάνεται ιδιαίτερη αμηχανία στις συνεντεύξεις.

«Έχει τύχει να μου συμβεί κάτι τέτοιο σε συνέντευξη. Οπότε το έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά επειδή ξέρω ότι η προσωπικότητά μου είναι πολύ εύκολη στο να απαντήσω στο οτιδήποτε με ρωτήσει κάποιος, δεν έχω και πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό. Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι βολεύομαι με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα με ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον. Είμαι πολύ πιο οκ σε αυτά τα πράγματα», ανέφερε.

Το παράπονο για τα ελληνικά ΜΜΕ και τα ξεσπάσματα

Ο Τσιτσιπάς εξέφρασε, παράλληλα, την πικρία του για τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι έχει αντιμετωπιστεί από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

«Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά. Δεν παρακολουθώ πολλά από τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα. Πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα λίγο πικραμένος και αδικημένος και ένιωσα ότι δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα ξεσπάσματά του μέσα στο γήπεδο, παραδεχόμενος πως δεν του αρέσει η εικόνα που παρουσιάζει σε αυτές τις στιγμές.

«Όταν ξεσπάω, δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, παθαίνω μπλακάουτ. Όταν βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Έχω τύψεις γιατί είναι κακό και για εμένα και για την οικογένειά μου. Εκείνη τη στιγμή όμως, έχεις το άγχος του αγώνα και το άγχος των πόντων για τη συνολική κατάταξη», εξήγησε.

Η σχέση με τον Απόστολο Τσιτσιπά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε για τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, ξεκαθαρίζοντας πως η προσωπική τους σχέση παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο, παρά τον επαγγελματικό χωρισμό τους.

«Η σχέση μου με τον πατέρα μου, ως πατέρας και γιος, είναι απολύτως φυσιολογική. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ζητήσει συγγνώμη στον πατέρα μου και αυτός σε εμένα. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. Η επαγγελματική μας σχέση είχε φτάσει σε ένα τοξικό σημείο, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ήταν δύσκολο».

Μάλιστα, εξήγησε πως η απόφαση να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο στην επαγγελματική του πορεία τον βοήθησε να ανεξαρτητοποιηθεί.

«Το ότι με άφησε να αναπνεύσω και να κάνω τα δικά μου βήματα, με βοήθησε να γίνω άντρας, να πάρω αποφάσεις και να χτίσω τη δική μου ζωή σε αυτό που κάνω τόσα χρόνια», σημείωσε.

Η ψυχοθεραπεία, οι σχέσεις και ο Αλκαράθ

Ο Έλληνας τενίστας αποκάλυψε ακόμη ότι κάνει ψυχοθεραπεία μία φορά την εβδομάδα, ενώ παραδέχθηκε πως στο παρελθόν είχε σκεφτεί ακόμη και να εγκαταλείψει το τένις, λόγω της απόδοσής του. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο, καθώς έχει αισθανθεί κατά περιόδους πίεση από την καθημερινότητα του επαγγελματικού τένις.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, δήλωσε πως δεν είναι άνθρωπος που ζηλεύει, ενώ αποκάλυψε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα σε μια σχέση του το ενδεχόμενο η σύντροφός του να μην έχει καλές σχέσεις με τους γονείς του. «Αυτή τη στιγμή, όλα είναι όπως τα θέλω», ξεκαθάρισε.

Τέλος, χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εκείνον μια νίκη απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, για τον οποίο είπε πως «έχει στοιχεία και από τους τρεις μεγάλους». Μάλιστα, έβαλε στοίχημα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως, αν καταφέρει να λυγίσει τον Ισπανό, θα κουρευτεί!

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι θα ήθελε να γνωρίσει από κοντά τον Μπραντ Πιτ και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ σε περίπτωση που γυριζόταν ταινία για τη ζωή του, θα ήθελε να τον υποδυθεί ο Μπράντλεϊ Κούπερ.