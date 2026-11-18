Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να στέλνει τον Τάσο Παπαπέτρου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης-Άρης: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Οικονόμου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ματσούκας, Τζήλος)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος: Κουκούλας (Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τομαράς, VAR: Κατοίκος, Παπαδόπουλος)

Παναιτωλικός - Βόλος: Τσακαλίδης (Κόλλιας, Κομισοπούλου, 4ος Γιαννούκας, VAR: Φωτιάς, Κατόπης)

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τσιμεντερίδης (Μπαλιάκας, Τσολακίδης, 4ος Φίτσας, VAR: Βεργέτης, Νταούλας)

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Στάικος, 4ος Μέγας, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τζήλος (Μπουξμπάουμ, Μητροφάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης)

Καλαμάτα - ΑΕΚ: Ματσούκας (Κωσταράς, Παπαδοπούλου, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κατοίκος)