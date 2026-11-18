Σύμφωνα με όσα αναφέρει το αγγλικό «Hammers News», οι Λονδρέζοι εμφανίζονται πλέον ανοιχτοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 28χρονου κεντρικού αμυντικού, εφόσον λάβουν μια πρόταση που θα καλύπτει τις οικονομικές τους απαιτήσεις.

Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, με την πιθανότητα αλλαγής ομάδας να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο πλησιάζει η περίοδος του Ιανουαρίου. Σε κάθε περίπτωση, η στάση της Γουέστ Χαμ δείχνει πως δεν θεωρείται πλέον απίθανο ένα ενδεχόμενο πώλησής του, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Το συμβόλαιο και η αλλαγή εκπροσώπησης

Ένα από τα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις είναι και η χρονική διάρκεια της συνεργασίας του Μαυροπάνου με τη Γουέστ Χαμ.

Το προηγούμενο καλοκαίρι είχαν πραγματοποιηθεί επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές με αντικείμενο την επέκταση του συμβολαίου του για ακόμη δύο χρόνια. Οι συζητήσεις, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα ο διεθνής στόπερ να διατηρεί την ισχύουσα δέσμευσή του με τον αγγλικό σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, ο Μαυροπάνος προχώρησε σε αλλαγή εκπροσώπησης, εντασσόμενος στο πελατολόγιο της εταιρείας ROOF. Σύμφωνα, μάλιστα, με το ίδιο δημοσίευμα, η περίπτωσή του συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, στοιχείο που προσθέτει ένα ακόμη δεδομένο στην υπόθεση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο γύρω από τον Έλληνα αμυντικό. Η Γουέστ Χαμ φέρεται να μην αποκλείει την πώλησή του κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση για την αποχώρησή του.

Το βασικό ζητούμενο είναι πλέον αν θα φτάσει στα γραφεία της αγγλικής ομάδας κάποια πρόταση που θα την ικανοποιεί οικονομικά, ώστε να ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση για το μέλλον του Μαυροπάνου.