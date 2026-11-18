Το Grand Theft Auto έχει ένα μοναδικό ταλέντο: μας κάνει να συμπαθούμε ανθρώπους που στην πραγματική ζωή πιθανότατα θα αλλάζαμε πεζοδρόμιο για να αποφύγουμε. Από τον Tommy Vercetti με τα χαρακτηριστικά tropical shirts, τον Carl Johnson που επέστρεψε στο Los Santos για να βρει την οικογένειά του και τον Niko Bellic που κουβαλούσε ένα ολόκληρο παρελθόν στις πλάτες του, μέχρι τον Michael με την υπαρξιακή του κρίση και τον Trevor που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, κάθε GTA είχε τον δικό του ξεχωριστό πρωταγωνιστή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η Rockstar έφτιαξε ένα πραγματικό supercar από το GTA 6 και μπορείς να το αγοράσεις

Στο GTA VI το οποίο έχει μπει στην αντίστροφη μέτρηση για να μπει σε λίγες ώρες στη ζωή μας, τη σκυτάλη παίρνει ο Jason Duval. Και από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, δεν μοιάζει με τον τύπο που προσπαθεί να γίνει ο πιο cool άνθρωπος στο δωμάτιο. Δεν έχει την εκρηκτικότητα του Trevor, την αλαζονεία του Michael, την ενέργεια του Franklin ή τη λαϊκή πυγμή του CJ. Είναι περισσότερο ο τύπος που κάθεται σε μια γωνία του μπαρ, παρατηρεί όσα συμβαίνουν και μιλάει μόνο όταν έχει κάτι να πει. Και μάλλον έχει πολλά να πει, όταν το επιτρέπουν οι κανόνες.

Ο τύπος που δεν χρειάζεται να φωνάζει

Η Rockstar έχει παρουσιάσει τον Jason ως έναν άνθρωπο που μεγάλωσε ανάμεσα σε απατεώνες και εγκληματίες, προτού αναζητήσει μια διαφορετική πορεία μέσα από τη στρατιωτική του θητεία. Μόνο που η προσπάθειά του να ξεφύγει από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε δεν φαίνεται να είχε το αποτέλεσμα που περίμενε.

Σήμερα βρίσκεται ξανά στη Leonida, σε έναν κόσμο όπου ένα beach bar, ένα βρώμικο συνεργείο και μια ληστεία μπορεί να απέχουν μόλις μερικά λεπτά μεταξύ τους. Ο Jason μοιάζει με έναν αρκετά προσγειωμένο χαρακτήρα, τουλάχιστον για τα δεδομένα ενός παιχνιδιού στο οποίο η κλοπή αυτοκινήτου μπορεί να είναι απλώς η αρχή μιας συνηθισμένης… Πέμπτης 19 Νοεμβρίου.

Ο τύπος δεν είναι ο αήττητος πρωταγωνιστής που έχει πάντοτε τον τελευταίο λόγο, αλλά ένας άνθρωπος με αδυναμίες, προβλήματα και ένα παρελθόν που εξακολουθεί να τον καταδιώκει. Και ίσως αυτή η πιο ανθρώπινη προσέγγιση να τον κάνει τελικά πιο ενδιαφέροντα από αρκετούς προκατόχους του.

Το effortless στιλ ενός πρωταγωνιστή

Υπάρχει, βέβαια, και η εμφάνιση. Γιατί ένα Grand Theft Auto δεν είναι ποτέ μόνο οι αποστολές, τα όπλα και τα αυτοκίνητα, αλλά και το προσωπικό στιλ που δημιουργείς για τον χαρακτήρα σου.

Η Rockstar έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην παραμετροποίηση της εμφάνισης στο GTA VI, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στα ρούχα και στις λεπτομέρειες που διαμορφώνουν την προσωπικότητα των ηρώων. Ο Jason, πάντως, δεν μοιάζει να χρειάζεται μια ντουλάπα γεμάτη επώνυμα κομμάτια για να ξεχωρίσει, αλλά τον ντύνει με t-shirts, jeans, sneakers, καπέλο, ανοιχτό πουκάμισο και ένα ρολόι στον καρπό.

Αυτό είναι περίπου το ανδρικό στιλ που εκπροσωπεί, δηλαδή το ανεπιτήδευτο, χαλαρό και χωρίς ιδιαίτερη διάθεση εντυπωσιασμού. Το είδος της εμφάνισης που υποτίθεται ότι δεν χρειάστηκε καμία προσπάθεια, αν και όλοι ξέρουμε πως το «δεν προσπάθησα καθόλου» μπορεί να απαιτεί περισσότερη δουλειά απ' όση παραδεχόμαστε.

Και φυσικά, υπάρχει πάντα ένα αυτοκίνητο για να ολοκληρώσει την εικόνα. Το αν είναι δικό του αποτελεί μια μάλλον διαφορετική συζήτηση.

Η Lucia αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση, ωστόσο, δεν βρίσκεται στην εμφάνιση του Jason, αλλά στον άνθρωπο που έχει δίπλα του. Η Lucia δεν είναι απλώς ένας ακόμη χαρακτήρας που θα συναντήσουμε στην πορεία. Η σχέση των δύο αποτελεί κεντρικό κομμάτι της ιστορίας και αλλάζει αρκετά από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο GTA.

Στο Extended Look τους βλέπουμε να κινούνται μαζί, να σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, να συμμετέχουν σε ληστείες και να προσπαθούν να ξεφύγουν από την αστυνομία. Με λίγα λόγια, είναι ένα ζευγάρι που έχει επιλέξει έναν αρκετά αντισυμβατικό τρόπο να αντιμετωπίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Η Lucia δείχνει πιο εκρηκτική και αποφασιστική, ενώ ο Jason μοιάζει να λειτουργεί ως το πιο σταθερό σημείο της σχέσης. Η χημεία τους, όμως, είναι αυτή που μπορεί να δώσει στην ιστορία μια διαφορετική διάσταση. Για πρώτη φορά, το κλασικό ανδρικό fantasy του GTA δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από έναν μοναχικό λύκο που δεν χρειάζεται κανέναν. Υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα του, με τον οποίο μοιράζεται φιλοδοξίες, κινδύνους και πιθανότατα αρκετά κακές αποφάσεις.

Από τον στρατό πίσω στον κόσμο του εγκλήματος

Το παρελθόν του Jason είναι ακόμη ένα στοιχείο που αξίζει την προσοχή μας καθώς η στρατιωτική του θητεία φαίνεται πως αποτέλεσε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Μόνο που η επιστροφή του στη Leonida τον φέρνει ξανά αντιμέτωπο με έναν κόσμο από τον οποίο κάποτε ήθελε να απομακρυνθεί.

Είναι μια γνώριμη ειρωνεία που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Grand Theft Auto, όπου μπορείς να αλλάξεις πόλη, δουλειά, αυτοκίνητο και γκαρνταρόμπα, αλλά το να ξεφύγεις από τον ίδιο σου τον εαυτό είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.

Παράλληλα, το GTA VI φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη σημασία στη φυσική κατάσταση και στη σωματική παρουσία των χαρακτήρων. Η εμφάνιση δεν είναι απλώς ένα ακόμη στοιχείο παραμετροποίησης, αλλά μέρος της συνολικής εμπειρίας. Ο Jason δεν είναι μόνο ένας ήρωας που θα οδηγήσουμε, θα ντύσουμε και θα εξοπλίσουμε. Είναι ένας χαρακτήρας που θα διαμορφώσουμε μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να παίξουμε.

Έτοιμοι να χειριστείτε το επόμενο GTA icon;

Ο Jason δεν χρειάζεται να είναι ο πιο εντυπωσιακός χαρακτήρας που δημιούργησε ποτέ η Rockstar, αρκεί να είναι εκείνος με τον οποίο θα θελήσουμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο.

Δεν είναι δισεκατομμυριούχος, ούτε και είναι κάποιος πανίσχυρος εγκληματίας και σίγουρα δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Είναι ένας τύπος στη Florida, με ένα προβληματικό παρελθόν, μια αμφίβολη επαγγελματική δραστηριότητα και μια σχέση που μπορεί να αποδειχθεί τόσο η μεγαλύτερη δύναμή του όσο και η μεγαλύτερη αδυναμία του.

Αυτό που περιμένουμε από το GTA VI είναι, φυσικά, οι εντυπωσιακές καταδιώξεις, τα αυτοκίνητα, τα όπλα και η ελευθερία που έχει καθιερώσει τη σειρά. Όμως οι πραγματικά σπουδαίοι πρωταγωνιστές δεν μένουν στη μνήμη μας μόνο για όσα κάνουν μέσα στο παιχνίδι. Μένουν για την προσωπικότητά τους.

Και κάπως έτσι φανταζόμαστε τον Jason: Να μπαίνει στο αυτοκίνητο, βάζει μπροστά, η Lucia κάθεται δίπλα του και το Vice City απλώνεται μπροστά τους. Δεν χρειάζεται κάποια επική ατάκα, ούτε ένα εντυπωσιακό μονόλογο για να μας πείσει.

Απλώς θέλουμε να βρεθούμε στη θέση του. Και από ό,τι κρίνουμε, αυτό θα συμβεί σε πολλά σπίτια σε λίγες ώρες. Καλή εξαφάνιση από την κοινωνία.