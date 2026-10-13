GTA Radio: Το ραδιόφωνο που άλλαξε την ιστορία

Μετά από τόσα χρόνια δεν είναι ότι γυρνάς στο Grand Theft Auto Radio μονάχα κάθε φορά που παίζεις Vice City, San Andreas ή όποιο άλλο από τα releases του GTA, ενδεχομένως να το συνδέεις και στο πραγματικό σου αυτοκίνητο. Οι μουσικάρες του, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα ακόμα και οι διαφημίσεις-τρολ από κάποιο τοπικό τρεντ της περιοχής σε συντρόφευαν κάθε φορά που έτρεχες σαν μανιακός μέσα σε αμάξι που ή το είχες κλέψει, είτε απλά έκανες βόλτα με την Cadillac στους Αμερικανικούς δρόμους και έπαιρνες με στυλ και ύφος τη στροφή, όντας συνδεδεμένος στο ραδιόφωνο και άλλαζες του σταθμούς ανάλογα με τα γούστα σου.

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Εκείνες οι γκαζιές στο Vice City παρέα με το Flash FM και το πρόγραμμα του Toni, το Wildstyle του Mr. Magic ή το V-Rock με ραδιοπαραγωγό Lazlow να το παίζει Τσαουσόπουλος και τα άπειρα ροκ κομμάτια, έγιναν κομμάτι της ζωής μας και το GTA Radio ένα ξεχωριστό ραδιόφωνο που πολύ θα θέλαμε ενσωματωμένο στο αμάξι μας. Απολαύστε.

Η ανακοίνωση της Rockstar Games για τους νέους ραδιοφωνικούς σταθμούς του GTA VI ήταν η ιδανική αφορμή για να θυμηθούμε μια από τις πιο έξυπνες και επιδραστικές ιδέες στην ιστορία των videogames.

Με Bad Bunny, σύγχρονο hip-hop, κλασικό rock, ηλεκτρονική μουσική, τραγούδια από τα ’80s και μέχρι ολόκληρα podcasts, το νέο Grand Theft Auto ετοιμάζεται να προσφέρει την πιο πλούσια ραδιοφωνική εμπειρία που έχουμε δει ποτέ στη σειρά. Και κάπως έτσι, επιστρέφουμε σε εκείνο το στοιχείο που έκανε τις βόλτες μας στο Vice City και το San Andreas τόσο ξεχωριστές: ένα ραδιόφωνο που δεν αποτελούσε απλώς μουσική υπόκρουση, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου του GTA.

Πώς θα ήταν το GTA χωρίς αυτό;

Μπορείς να φανταστείς κάποιο από τα παιχνίδια του Grand Theft Auto χωρίς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του; Τι θα ήταν η openworld εμπειρία κάθε φορά που «έκαιγες» το φανάρι ή οδηγούσες στην αντίθετη λωρίδα χωρίς τη ρεαλιστική ηχητική υπόκρουση μέσα στο αμάξι; Σίγουρα δεν θα ήταν αυτή που μάθαμε στα GTA, αυτή που έχει υιοθετηθεί πλέον από τα περισσότερα openworld videogames του πλανήτη.

Και όμως το 1997 στο πρώτο Grand Theft Auto, εκείνη η πανοραμική 2D περιπέτεια του videogame στην οποία και πήραμε μια πρώτη γεύση του GTA Radio που εξελίχθηκε μετέπειτα σε ραδιοφωνική πανδαισία, η ιστορία θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ξέρουμε σήμερα.

Εν ολίγοις, το videogame ραδιόφωνο που αγαπάμε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα ενός πειράματος αντίδρασης της ηχητικής ομάδας του παιχνιδιού κόντρα στις επιθυμίες των προϊσταμένων τους.

Με λίγα λόγια αν πρέπει να ευχαριστούμε έναν άνθρωπο για αυτή την καινοτομία, αυτός είναι o Colin Anderson, εκ των μελών του τομέα ήχου του original παιχνιδιού (τότε η development team ήταν η DMA), o οποίος βλέποντας τα πολλά τραγούδια που είχαν δημιουργηθεί για το παιχνίδι (και έπρεπε να κοπούν τα δύο τρίτα τουλάχιστον λόγω περιορισμένης μνήμης) σκέφτηκε πως θα ήταν έξυπνο να τα χωρίσουν σε μικρότερα κομμάτια και να μπουν σε ένα πλέγμα ραδιοφωνικό, έτσι ώστε να μην πάει χαμένη η περισσότερη δουλειά.

«Η ιδέα άρεσε, αλλά δεν μπορούσε κανείς να αντιληφθεί το πώς θα λειτουργούσε ένα ραδιόφωνο στον συγκεκριμένο κόσμο» έχει πει ο Anderson. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκείνη την εποχή για την ενσωμάτωση του ραδιοφώνου αποτελούσε η μεταφορά του παιχνιδιού στο Νintendo 64 το οποίο δεχόταν κασέτες και όχι CD που εκείνη την εποχή είχαν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Όταν όμως ακυρώθηκε η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη κονσόλα, η ομάδα επικεντρώθηκε σε PlayStation και PC και εκμεταλλευόμενη τη δύναμη των CD, ενσωμάτωσε το πρώτο GTA Radio. Η εποχή όμως και ο χαμηλής ποιότητας ήχος δεν έβγαλαν ευχάριστο αποτέλεσμα και το ραδιόφωνο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις παγκοσμίως αλλά το καλό στην όλη περίπτωση είναι ότι εκείνο τον καιρό δεν έπαιζε μεγάλο ρόλο τι audio να παίζει, φτάνει να παίζει κάτι.

«Το ότι είχαμε το ελεύθερο να κάνουμε ό,τι θέλαμε με το σχεδιασμό του ήχου ήταν πραγματικά ιδανικό για να δημιουργήσουμε το GTA Radio», θα καταλήξει ο Anderson.

Μεταξύ GTA και GTA 2 υπάρχει τρομακτική διαφορά στη λεπτομέρεια των δύο ραδιοφώνων κάτι που οδήγησε το στούντιο του παιχνιδιού να επενδύσει στο συγκεκριμένο εγχείρημα και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν.

Είναι αυτά που έχουν αναγάγει σήμερα το ραδιόφωνο του Grand Theft Auto ίσως σε ένα ράδιο που θα θέλαμε πολύ να είναι ενσωματωμένο στα FM μας και να αποτελεί κομμάτι της βόλτας μας κάθε φορά που πηγαίνουμε στη δουλειά ή την παραλία. Αλλά εδώ που τα λέμε εν έτει 2022, ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια από την εποχή των Vice City και San Andreas, η audio τεχνολογία των αυτοκινήτων μέσω AUX ή Spotify μας θυμίζει ακόμα πόσο υπέροχοι είναι αυτοί οι σταθμοί Flash FM ή όποιον άλλο ακούγαμε στις εποχές του PlayStation 2 ή των CD. Ακόμα και αν δεν ανήκαν στα αληθινά FM.