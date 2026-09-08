GTA 6: Το Miami θέλει το hype, αλλά όχι να μείνει στην ιστορία ως Vice City

Το GTA 6 δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη και ήδη έχει καταφέρει κάτι που λίγα videogames μπορούν να πετύχουν: να ανοίξει πολιτική συζήτηση στην πραγματική πόλη που ενέπνευσε τον κόσμο του. Και όχι, αυτή τη φορά δεν μιλάμε για κάποια θεωρία των fans στο Reddit, αλλά για το ίδιο το Miami-Dade.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν έγινε γνωστό ότι το επιτελείο της δημάρχου Daniella Levine Cava εξέτασε τρόπους με τους οποίους η περιοχή θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το τεράστιο hype γύρω από το GTA 6 για τουριστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Και, ομολογουμένως, οι ιδέες είχαν ενδιαφέρον.

Πινακίδες «Welcome to Vice City» στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Miami, ειδικό Vice City branding ακόμη και σε φρεάτια, αλλά και οχήματα με θεματική εμφάνιση εμπνευσμένη από το παιχνίδι.

Με λίγα λόγια, το Miami σκέφτηκε: «Αφού όλοι θέλουν να έρθουν στο Vice City, γιατί να μην τους φέρουμε εδώ;». Υπάρχει, βέβαια, μια μικρή λεπτομέρεια.

Το Vice City του GTA δεν είναι ακριβώς ο ιδανικός πρεσβευτής τουρισμού. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία με τη Rockstar Games, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος έκανε την πρώτη κίνηση και πόσο προχώρησαν πραγματικά οι συζητήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Βλέποντας το Extended Look στο Netflix καταλαβαίνεις ότι το GTA VI δεν είναι απλώς ένα videogame

«Δεν μας αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα»

Κάπου εδώ μπήκε στην κουβέντα η σερίφης του Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα του The Miami Herald, μαζί με τον commissioner Juan Carlos Bermudez εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πιθανότητα μιας τέτοιας συνεργασίας.

Ο λόγος; Το Grand Theft Auto είναι -ας μην κοροϊδευόμαστε- ένα videogame όπου η καθημερινότητα περιλαμβάνει ληστείες, κλοπές αυτοκινήτων, διακίνηση ουσιών, βία και αρκετές επαφές με την αστυνομία που συνήθως δεν τελειώνουν με μια ευγενική χειραψία.

Η σερίφης υποστήριξε ότι το Miami-Dade έχει περάσει δεκαετίες χτίζοντας το brand του ως παγκόσμιο προορισμό για τουρισμό, επιχειρήσεις, επενδύσεις και ευκαιρίες και, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να προωθείται μέσα από μια φανταστική εκδοχή του που περιστρέφεται γύρω από το έγκλημα και τη βία. Μπορείς να την παρεξηγήσεις;

Από την άλλη, υπάρχει και η πραγματικότητα του marketing καθώς αν υπάρχει ένα videogame που πρόκειται να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να ψάξουν στο Google τι παίζει στο Miami, μάλλον δεν είναι και η χειρότερη διαφήμιση που θα μπορούσε να ζητήσει μια πόλη. Εδώ που τα λέμε, φέτος δείχνει να είναι η χρονιά της πόλης, αφού μετακόμισε ένα από τα πιο δυνατά brands -αν όχι το πιο δυνατό- του ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Το παράδοξο με το Vice City

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πραγματική Florida αποτελεί ξεκάθαρα μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης για το Vice City, και το Miami θέλει πιθανώς να εκμεταλλευτεί το hype του GTA 6, αλλά δεν θέλει να ταυτιστεί με αυτό που κάνει το GTA… GTA.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το Miami θα αποφασίσει να αγκαλιάσει το Vice City ή αν θα συνεχίσει να κρατάει μια… διακριτική απόσταση. Πάντως, αν τελικά δείτε κάποια μέρα πινακίδα «Welcome to Vice City» στο αεροδρόμιο του Miami, μην απορήσετε.

Απλώς κοιτάξτε γύρω σας πριν νοικιάσετε αυτοκίνητο. Για καλό και για κακό.